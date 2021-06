Lo stile è quasi sempre una questione di dettagli. Basta un tocco che all’apparenza può sembrare minimo per rivoluzionare un look e dargli quel tocco necessario per farsi notare. Soprattutto in estate ci sentiamo più liberi di provare nuove mode, potendo osare con colori e accessori. Ed è proprio di un accessorio che parliamo in questo articolo, nello specifico della bandana. Nata a metà del diciannovesimo secolo, veniva usata dai cow boy per non respirare la polvere durante le cavalcate. Con il tempo è diventato un oggetto iconico, simbolo sia di semplice eleganza che di ribellione. Oggi la bandana è un orpello duttile che può fare davvero la differenza. Basta quest’accessorio vintage da pochi euro per avere uno stile da fare invidia a chiunque.

Dai banditi alle Rock Star: ecco il fascino della bandana

All’inizio della sua storia la bandana veniva usata dai banditi per coprire i loro volti. Col tempo, però, è stata acquisita dal mondo della moda diventando un emblema di stile. La bandana fa la sua comparsa nella cultura di massa con il film di Dennis Hopper Easy Rider. Nella pellicola, annodata alla fronte dei motociclisti, diventa simbolo di libertà. Precedentemente, l’attrice Veronica Lake ne fece simbolo di eleganza. Questa reputazione viene confermata grazie a divi del calibro di Brigitte Bardot, Gigi Rizzi e Valentina Cortese, che la annodano al collo a mo’ di foulard. Ma negli anni ’80 ritorna sulle scene come simbolo di trasgressione, indossata da star del rock come Jimi Hendrix, Axl Rose e i Pink Floyd.

Basta quest’accessorio vintage da pochi euro per avere uno stile da fare invidia

Oggi la bandana sta tornando lentamente alla ribalta, ricomparendo nelle collezioni anche di brand di lusso. Questo fazzoletto di stoffa da pochi euro può arricchire il nostro outfit in molti modi. Può essere legata alla fronte come una fascia o ricoprire del tutto la testa per uno stile più piratesco. Ma può anche sostituire un foulard, come detto, o essere legata al polso come fosse un bracciale. Qualunque sia il modo di indossarla è indubbio che la bandana doni a donne e uomini un tocco vamp unico, che non passa inosservato.

