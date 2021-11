Con l’arrivo della stagione fredda, diventa sempre più imperativo prenderci cura della nostra pelle. Freddo e aria secca sono tra i peggiori nemici del nostro viso, delle nostre mani, e di tutte le parti del nostro corpo esposte all’esterno.

Per questo, è fondamentale mantenere una rigida routine di cura della pelle. Naturalmente è importante prendersi cura della pelle di tutto il corpo, ma in inverno diventa fondamentale una cura del viso estremamente attenta.

Ma attenzione, proprio in questo periodo troppe persone trascurano il prodotto più importante di tutti per mantenere la pelle in salute. Vediamo di che cosa si tratta.

Molti non sanno che questo prodotto è importante per la nostra routine di bellezza durante l’inverno

C’è un prodotto che è il miglior amico della nostra pelle durante tutto l’anno, e che non dobbiamo assolutamente dimenticare di includere nella nostra routine. Alcuni però non hanno l’abitudine di utilizzarlo di inverno. Stiamo parlando della crema solare. Attenzione, infatti, perché la crema solare è fondamentale anche d’inverno. La crema solare deve essere il prodotto principale della nostra routine di bellezza sempre, anche quando fa freddo. Molti non sanno che questo prodotto è importante per la nostra routine di bellezza durante l’inverno, ma non dovremmo mai dimenticarci di applicarlo.

Ecco qualche consiglio per utilizzare al meglio la crema solare durante l’inverno.

La nostra pelle necessita di più idratazione, quindi associamola alla crema idratante

Come tutti sappiamo, d’inverno la pelle del viso ha bisogno di un’idratazione più completa. Per questo, è importante associare alla crema solare anche una crema idratante. La crema idratante ci aiuterà a mantenere una pelle nutrita, elastica e salutare.

Ma a seconda della crema solare che utilizziamo, dobbiamo applicare i prodotti con un ordine diverso.

La regola per capire se applicare la crema solare prima o dopo quella idratante

L’ordine corretto in cui applicare la crema solare e quella idratante dipende dai particolari filtri della nostra crema solare. Ne esistono infatti due categorie: quelle a filtri chimici e quelle a filtri fisici. E sapere di che tipo è la nostra crema è fondamentale. Se infatti utilizziamo una crema con filtri chimici, questa andrà applicata prima di quella idratante.

Se invece abbiamo una crema solare con filtri fisici, dobbiamo applicarla per ultima.

Vi è anche un terzo tipo di crema in commercio, quella in polvere, che possiamo applicare anche sopra il make-up.

