Quando arriva l’autunno le persone più freddolose possono sprofondare in una vera e propria crisi. Benché i loro armadi siano strabordanti di maglie termiche, pile, maglioni, calzettoni pesanti e quant’altro, non sentono mai caldo abbastanza.

Stare al caldo è una necessità primaria quando le temperature cominciano a scendere. Non vestirsi adeguatamente può portare a diverse spiacevoli conseguenze, dal rovinarsi una giornata all’ammalarsi. Per questo, è opportuno munirsi dei capi d’abbigliamento giusti per far fronte all’inverno. Un materiale davvero eccezionale per affrontare il freddo è il cosiddetto caldo cotone. Non la lana ma questo è il tessuto che non pizzica e tiene sempre caldo e che potrebbe fare al caso dei più freddolosi. Vediamo insieme quali sono i vantaggi di questo materiale, comparandoli con quelli dei classici maglioni di lana.

A volte non serve un maglione di lana per ripararsi dal freddo

Senza dubbio la lana è un materiale eccezionale, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua funzionalità. La peculiarità della lana è quella di essere un isolante termico. In parole povere, riesce a mantenere costante la temperatura di ciò che ricopre. Non a caso, anche i beduini, che devono affrontare il clima del deserto, si ricoprono di panni di lana per isolarsi dalle temperature più torride.

Ma credere che il freddo si combatta a partire dallo strato più esterno è un errore. In verità, lo strato essenziale per ripararsi dal freddo è il più interno, ossia quello a stretto contatto con il nostro corpo. Ecco il perché della celebre esortazione “metti la canottiera!”, gridata dalle mamme ai figli secondo la diceria popolare.

Inoltre, la lana può avere anche dei difetti. Il primo è la sua consistenza ispida, che spesso provoca prurito e fastidio a chi la indossa. In più, lavare la lana è rischioso, visto che potrebbe infeltrirsi o restringersi, e i tempi dell’asciugatura sono parecchio lunghi. Per ovviare a tutte queste problematiche, un’ottima soluzione è il caldo cotone.

Non la lana ma questo è il tessuto che non pizzica e tiene sempre caldo

Il caldo cotone è un materiale nato negli anni ’90. Per farlo, serve una tessitura molto compatta del filo di cotone, possibile grazie a una macchina speciale. Questa lavorazione così particolare crea nel tessuto delle piccole microcamere che generano un cuscinetto termico tra pelle e tessuto.

Il caldo cotone è un materiale eccellente per produrre non solo maglie e maglioni, ma anche biancheria intima. I vantaggi sono la traspirabilità e l’isolamento termico. A differenza della lana, però, il caldo cotone non pizzica, perché molto morbido, non rischia di rovinarsi nel lavaggio e si asciuga velocemente.

