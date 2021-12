Durante il cenone per dare il benvenuto all’anno nuovo non possono proprio mancare alcuni cibi classificati come portafortuna.

Tra questi, gli immancabili sono le lenticchie, il maiale anche in versione cotechino, l’uva e i chicchi di melagrana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

L’elenco si completa, però, con la frutta secca, una tradizione che arriva dalla Francia ma che ormai si è diffusa in tutto lo stivale.

Le tipologie da acquistare e mixare tra di loro sono tantissime ma sembra che noci e castagne siano l’ideale per scacciare la cattiva sorte.

Quindi, proprio la frutta secca non deve mancare come stuzzichino da sgranocchiare tra le 23 e la mezzanotte.

Ma come portarla in tavola per evitare la noiosa fase di sbucciatura e per creare qualcosa di più coreografico del classico cesto?

Se vogliamo stupire tutti anche all’insegna della praticità, potremmo trovare le idee giuste in questo articolo.

Per il veglione di Capodanno ecco come presentare e servire la frutta secca portafortuna in modo originale e decorativo

Per questo fine anno, allora, potremmo evitare di mettere a tavola schiaccianoci e cestini stracolmi di frutta secca da sbucciare.

Questa fase diventerà preparatoria e, infatti, con un pizzico di pazienza, dovremmo pulirla tutta prima dell’arrivo degli ospiti.

Tra le varie tipologie, per un abbinamento perfetto, possiamo scegliere: nocciole, noci, castagne, mandorle e arachidi.

Un primo modo di servire tutta questa varietà è preparare ciotoline diverse da riempire ognuna con una tipologia.

Ciascuna, poi, deve avere il proprio cucchiaino e magari una bandierina identificativa da preparare con stuzzicadenti e fogli riciclati. Immancabili anche piattini e tovagliolini di carta per contenere il piccolo bottino.

In alternativa, possiamo miscelare in partenza le varie tipologie e creare dei bicchierini monoporzione da personalizzare come vogliamo.

Per esempio, con i nomi dei nostri ospiti oppure con i soprannomi o con qualche altro elemento distintivo.

In vassoio

Un’altra idea potrebbe essere creare dei vassoi di frutta secca.

L’ideale sarebbe utilizzare quelli neri in ardesia per creare un effetto di contrasto con gli altri colori chiari.

Possiamo creare delle file di frutta secca, da disporre in maniera alternata, e da alternare a loro volta, con fichi secchi, datteri, uvetta e ananas disidratato.

Conetti augurali

Allora, per il veglione di Capodanno, ecco come presentare e servire la frutta secca portafortuna in modo originale e decorativo; ma non abbiamo finito qui.

Infatti, concludiamo con un’ultima idea, forse la più scenografica di tutte.

Per realizzarla dobbiamo acquistare dei piccoli coni in bambù da riempire con le tipologie di frutta secca che abbiamo scelto.

Dopo, per farli stare in piedi, dobbiamo infilzarli all’interno di una ciotola trasparente piena di lenticchie o di riso. Tra un conetto e l’altro, sempre per decorare, potremmo posizionare dei cornetti di peperoncino.

In questo modo avremo un concentrato di cibi che portano fortuna e ricchezza.

Approfondimento

Come stappare e servire champagne e spumante da veri sommelier e quali bicchieri usare per brindare.