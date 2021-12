È arrivata la stagione fredda e di certo non è la più adatta per fare grandi stravolgimenti nella propria abitazione. È necessario però organizzarsi con solerzia e con grandi capacità per decidere e stabilire quali siano le attività da svolgere per non trascurare la nostra abitazione. Ecco come pianificare i piccoli lavori di edilizia da fare in casa per il nuovo anno e risparmiare soldi e tasse.

Stiliamo un plan rigoroso

Dunque, per prima cosa è bene stendere con il proprio partner un plan facendo un veloce brainstorming su tutto ciò che deve essere riparato, aggiustato, cambiato e portato a termine in casa. Nel calderone del brainstorming può starci dentro di tutto. È un modo per raccogliere le idee. Successivamente si provvederà a distribuirle per ordine di importanza e di spesa. L’ importante è che si riportino tutte le voci che reputiamo fondamentali per i lavori in casa da svolgere nel breve termine. In secondo luogo, bisognerà creare tre riquadri in cui inserire una lista dei lavori a breve e medio termine.

I lavori da svolgere a gennaio sono da includere nei lavori a breve termine. Dunque hanno priorità assoluta su tutti. Come cambiare una lampadina, appendere un quadro o una foto che ci hanno appena regalato. Per indicare i lavori a medio termine sarà necessario avere le idee chiare su che tipo di lavori si ha intenzione di fare in primavera. Prima che arrivi il grande caldo. Ad esempio, imbiancare il bagno o la cucina.

Infine, nel terzo riquadro inserire quelli che si vorrebbero svolgere nel lungo termine da gennaio a giugno o fino alla fine dell’anno; ad esempio, la ristrutturazione totale del bagno principale, l’acquisto di un mobile che preveda anche degli interventi di muratura, come una biblioteca a muro creata con assi di legno grazie al fai da te.

Ecco come pianificare i piccoli lavori di edilizia da fare in casa per il nuovo anno e risparmiare soldi e tasse

Dopo aver delineato con precisione ciò di cui si ha necessità, inserire accanto alla lista anche la voce dei possibili costi da sostenere. Chiaramente in questo caso si tenderà ad approssimare la spesa, magari in eccesso, per capire se le finanze familiari possono assorbire questo o quel lavoretto. Non dimenticare di informarsi preventivamente su quali lavori di grossa portata potrebbero essere fatti con l’aiuto degli incentivi statali e i vari bonus che lo Stato ci mette a disposizione. Così risparmieremo soldi e tasse a riusciremo ad ottenere le migliorie che tanto desideriamo per la nostra casa. Adesso siamo pronti per cominciare. Possiamo appendere questo bel plan in cucina o tenerlo a portata di mano e cancellare ogni voce che abbiamo portato a termine quando i lavori saranno terminati.