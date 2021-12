Siamo arrivati oramai all’ultimo giorno di quest’anno e siamo preparati ad accogliere il 2022. Oltre a festeggiare però è anche il caso di rivedere il periodo appena terminato e pensare quali sono i punti da migliorare. Quindi questo è il momento ideale per costruire una versione migliore di noi stessi, lasciandocene una meno evoluta alle spalle. Oggi spieghiamo come fare. Liberarsi delle cattive abitudini accogliendo un anno ricco di soldi, amore e prosperità è possibile con questo rituale beneaugurante. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo mettere in atto questi cambiamenti.

Molti sono convinti di essere totalmente in balia delle circostanze esterne. Altri al contrario si sentono piagati da un destino totalmente fuori controllo. Entrambe queste convinzioni però sono ugualmente distruttive perché tolgono potere alla persona e in parte la deresponsabilizzano. Infatti, è vero che ci sono delle situazioni che esulano dalla nostra volontà, ma noi abbiamo sempre una possibilità per reagire e gestirle al meglio. Facendo così potremo avere molte soddisfazioni in diversi ambiti. Ad esempio, lavorare su sé stessi porta a guadagnare molti più soldi, ecco come fare per mettere in pratica la legge dell’attrazione. Però aiuta anche avere degli amuleti a portata di mano. Infatti tenere questa foglia nel portafoglio può attirare soldi, fortuna e benefici per un 2022 sereno e gioioso.

Il rituale della candela

Una mossa ideale per correggere i nostri cattivi comportamenti consiste nel metterli nero su bianco. Questo infatti è il primo passo: prendere consapevolezza. Una volta fatto, si consiglia di prendere una candela e bruciare il foglio sui cui sono elencati. Questo gesto simbolico potrebbe darci la forza per debellarli, soprattutto se effettuato in un momento topico dell’anno come la notte di San Silvestro. Però non basta: bisogna celebrare e tenere conto dei propri progressi. Per questo è molto utile fare journaling, ovvero tenere un diario personale. La scrittura infatti è un ottimo modo per canalizzare le proprie energie e per capire anche come agire in un momento di confusione e stress. Inoltre, vedere lo scorrere dei propri ragionamenti sul foglio bianco è un ottimo modo per vedere in che direzione ci stiamo muovendo per eventualmente correggerla.

