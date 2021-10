Quando si avvicinano i primi freddi è importante riscaldare adeguatamente gli ambienti domestici e lavorativi. Per una famiglia la spesa legata al riscaldamento rappresenta sicuramente una voce importante sul bilancio dei mesi invernali. Ecco perché in molti studiano le soluzioni che consentono di ottenere un buon risparmio sul combustibile e sull’impianto. In quest’ottica, molti possono approfittare di una interessante agevolazione statale che sarà valida fino alla fine del 2021. Per il riscaldamento di casa arriva un Bonus alle famiglie che presentano richiesta senza limiti ISEE. Vediamo di cosa si tratta e come accedere allo sconto fiscale.

Quali aiuti economici spettano alle famiglie quest’anno

Le famiglie sono spesso al centro delle iniziative governative che promuovono in molti casi delle agevolazioni studiate appositamente per i diversi nuclei. In un recente approfondimento abbiamo difatti parlato del Bonus fino a 500 euro che spetta alle famiglie con figli a carico che rientrano nei requisiti. Sempre a proposito di figli è utile sapere che, se sono ancora studenti, si può richiedere un rimborso fino a 2.633 euro all’Agenzia delle Entrate. Questi sono solo alcuni degli aiuti rivolti alle famiglie ed estremamente vantaggiosi per ottenere un risparmio annuale.

Con la Legge n. 178 del del 30 dicembre 2020, il Governo ha reso disponibile una serie di agevolazioni fiscali che i contribuenti possono richiedere. Tra queste vi rientrano numerosi benefit economici che riguardano l’efficientamento energetico degli immobili. Una di questi si rivolge agli impianti di riscaldamento e permette di ottenere una detrazione fiscale davvero importante.

Per il riscaldamento di casa arriva un Bonus alle famiglie che presentano richiesta senza limiti ISEE

Una delle agevolazioni che rientrano nel piano degli Ecobonus interessa l’installazione di una nuova caldaia. Le famiglie che intendono installare un nuovo impianto a ridotto consumo energetico potranno beneficiare di due differenti aliquote di rimborso.

Nel primo caso, l’aliquota consente una detrazione IRPEF del 65% per sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione di classe A o superiore. La caldaia deve presentare delle valvole di termoregolazione evolute o pompe di calore.

La medesima detrazione vale anche per l’impianto di sistemi ibridi tra caldaia e pompe di calore. Spetta invece una detrazione del 50% a chi sostituisce la vecchia caldaia con una a condensazione di classe A senza valvole.

Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari dell’immobile, i titolari di un diritto reale di godimento oppure gli affittuari o comodatari. La detrazione si distribuisce su un periodo di tempo pari a 10 anni e va presentata nella dichiarazione dei redditi 2022, riferita all’anno 2021.

L’importo massimo che è possibile portare in detrazione corrisponde a 30 mila euro. Ipotizzando una spesa di 10.000 euro, ad esempio, con la detrazione del 65% si potrà recuperare 6.500 euro in 10 anni.

Per la fruizione del Bonus fa fede la data di bonifico per il pagamento. A tal proposito, è importante accertarsi di compilare il pagamento in maniera precisa e puntuale.

