Ecco un festival da non perdere per degustare un prodotto eccezionale a Parma pernottando in uno dei suoi migliori hotel

Tempo di vendemmia, tempo di degustazioni. L’Italia è tra i migliori produttori ed esportatori di vini e in autunno non mancano le iniziative per far conoscere meglio al pubblico le nostre eccellenze o presentare nuovi abbinamenti. Gli amanti di questo prodotto prelibato cercano il connubio passione e vacanza, non mancando di scoprire le meraviglie delle città che ospitano gli eventi. Il 25 ottobre si terrà a Parma il Festival Franciacorta. L’evento avrà come cornice il Complesso Monumentale della Pilotta. Esperti del settore, giornalisti e pubblico potranno degustare i prodotti di tante cantine. In aggiunta, si terranno dei seminari. Uno avrà come tema: l’”Evoluzione del gusto e dei consumi nel segno dell’innovazione”, a cura di Andrea Grignaffini, Ciro Fontanesi e Matteo Pessina. Gli ingressi sono a numero chiuso su prenotazione.

Per soggiornare a Parma, Capitale italiana della Cultura 2021, si può scegliere uno tra i migliori hotel consigliati da Tripadvisor:

Novotel Parma Centro: struttura di nuova apertura, situata vicino la stazione ferroviaria, permette di raggiungere a piedi in poco tempo il centro della città. L’hotel è dotato di parcheggio coperto interno, palestra, sauna e due ristoranti.

Starhotels Du Parc: quest’elegante hotel ha interni in stile Liberty e si trova accanto al Parco Ducale. La struttura ha un bar, centro fitness, autorimessa, materiale di svago per bambini.

Mercure Parma Stendhal: situato vicino al Complesso Monumentale della Pilotta e a 300 metri dalla stazione, ha un parcheggio privato a pagamento, deposito bagagli, reception 24 ore su 24. Colazione a buffet.

Ibis Styles Parma Toscanini: vicino alla Casa natale di Arturo Toscanini, al Teatro Farnese e ai monumenti del centro storico, quest’hotel offre la colazione gratuita, reception 24 ore su 24, deposito bagagli. Parcheggio privato a pagamento nelle vicinanze.

CDH Hotel Villa Ducale: a pochi chilometri dai monumenti più importanti, l’hotel dispone di un parcheggio gratuito, reception 24 ore su 24, bar, deposito bagagli.

A Parma si possono gustare tanti ottimi piatti. Ricordiamo la torta fritta con i salumi. Tra i tanti abbiamo il prosciutto crudo, il culatello, vari salami. Non dimentichiamo i tortelli di erbette oppure uno squisito dolce, la Torta nera di San Secondo. Se si è appassionati di vini, quindi, ecco un festival da non perdere per degustare un prodotto eccezionale a Parma pernottando in uno dei suoi migliori hotel.