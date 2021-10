Alcuni alimenti possono davvero fare la differenza per la nostra salute e possono apportare una serie di benefici che molti di noi non si aspetterebbero. Infatti, non tutti sanno che i cibi contengono sostanze e nutrienti che possono proteggere il nostro organismo e regalarci benessere. La nostra salute, di certo, ne gioverebbe. Tutto ciò che dobbiamo fare è informarci, cercando di capire la composizione di ogni alimento che mettiamo in tavola. Soprattutto, dopo aver fatto ciò, dovremmo consultarci con un esperto o con il nostro medico di fiducia, per capire esattamente ciò che potrebbe far bene al nostro corpo.

Non le carote ma questo è l’alimento ricchissimo di vitamina A che aiuterebbe a proteggere pelle e ossa

Il primo passo, come abbiamo già specificato, è quello di conoscere la composizione degli alimenti. Di questo argomento, proprio perché ampio e ricco, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un pesce che potrebbe aiutare a mantenere basso il livello del colesterolo nel sangue. Oppure, in un altro articolo, avevamo presentato le proprietà benefiche di un frutto in particolare. Oggi continuiamo la lista, aggiungendo un altro cibo che contiene una sostanza fondamentale: la vitamina A. Infatti, non le carote ma questo è l’alimento ricchissimo di vitamina A che aiuterebbe a proteggere pelle e ossa. Stiamo parlando dell’aguaje, un delizioso frutto che viene dal Centro e dal Sud America.

L’aguaje, ecco tutte le proprietà di questo frutto squisito

Gli esperti, in questo caso, ci presentano nel dettaglio l’aguaje. Questo frutto d’oltreoceano contiene diverse sostanze che potrebbero interessare molti di noi. Ci basti citare, per esempio, la vitamina C, ottima per la salute della nostra pelle. Oppure, il contenuto di fibre, di fosforo e di ferro, sicuramente buoni per la nostra salute. Per non parlare poi, ovviamente, della vitamina A, presente in questo frutto sotto forma di carotenoidi. Pare, tra l’altro, che l’aguaje contenga all’incirca dei livelli di carotenoidi cinque volte superiori alla carota. Questo fa sì che questo alimento nello specifico possa proteggere le nostre ossa, i tessuti molli, la pelle ed infine i denti.

Si tratta certamente, quindi, di diversi benefici che dovremmo tenere da conto. Bisogna però sottolineare un aspetto importante di questo discorso. Per quanto l’aguaje sia un frutto ricco di proprietà benefiche, dovremmo consultare il nostro medico di fiducia prima di inserirlo nella nostra dieta. Un esperto che conosce il nostro stato di salute alla perfezione, infatti, potrà darci un consiglio sicuro e concreto.

