Per il pranzo di Natale prepariamo questa pasta innovativa e gustosa al posto dei soliti cannelloni

Ricetta per il pranzo di Natale per stupire tutti

Il Natale si sta avvicinando e per lenire lo stress da pranzi e cene ecco una ricetta innovativa ma super gustosa da portare in tavola. Facile da preparare sarà apprezzata da tutti, compresi i più scettici.

Le festività si stanno avvicinando e tanti avranno già cominciato a scegliere il menù di Natale e di Capodanno. Tra i protagonisti del periodo troviamo gli antipasti ma anche i primi piatti e i secondi. Oltre ai classici cannelloni o alle lasagne, tuttavia, potremmo provare anche altri piatti ugualmente deliziosi. Tra questi un tipico piatto di pasta invernale che vede protagonisti i tortiglioni avvolti da una crema di verdure. Una ricetta facile e veloce che darà la possibilità a tutti di fare un figurone con eventuali ospiti.

Per prepararla saranno necessari pochi ingredienti di cui molti si avranno già in casa. Alcuni, poi, potrebbero decidere di fare la pasta in casa mentre altri preferiranno velocizzare con la pasta fresca già pronta o quella classica. Ma ecco come si preparano questi tortiglioni con le verdure che ci faranno chiedere il bis. Quindi, per il pranzo di Natale prepariamo questa pasta deliziosa.

Ingredienti per 5 persone

450 g di tortiglioni;

500 g di broccoli;

300 g di cavolfiori;

300 g di zucchine;

1/2 bicchiere di brodo già pronto;

80 g di pancetta affumicata;

formaggio grattugiato, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Per il pranzo di Natale prepariamo questa pasta e stupiamo tutti gli invitati

Prima di mettere a scaldare la pasta si consiglia di occuparsi delle verdure. Innanzitutto, prendere i broccoli, le zucchine e i cavolfiori e lavarli accuratamente sotto l’acqua. Poi, prendere i broccoli e i cavolfiori e suddividerli prima di farli sobbollire in acqua calda e leggermente salata. Nel frattempo le zucchine andranno pulite e tagliate a pezzi. In una pentola antiaderente aggiungere un filo di olio che servirà per la scottatura delle cime dei broccoli, dei cavolfiori e delle zucchine suddivise in pezzetti. La rosolatura dovrà avvenire in un paio di minuti, inoltre si consiglia di aggiungere sale e pepe a piacimento.

Trascorso il tempo necessario aggiungere il brodo e continuare a cuocere per una decina di minuti. Alla fine il tutto andrà frullato utilizzando un mixer che ci permetterà di ottenere una crema dalla consistenza densa. A questo punto prendere la pancetta affumicata e farla rosolare in una padella antiaderente. Mettere l’acqua a bollire in una pentola capiente, qui verranno fatti cuocere i tortiglioni seguendo le tempistiche di cottura indicate sulla confezione.

Una volta pronta, aggiungere la pancetta affumicata alla pasta scolata ancora al dente. Da ultimo aggiungere il condimento di broccoli, cavolfiori e zucchine oltre ad una spolverata di formaggio grattugiato. La pasta potrà essere servita calda ma anche conservata in frigorifero nel caso di avanzi. Si consiglia di consumarla nel giro di qualche giorno per mantenere intatto il sapore.