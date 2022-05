Per il ponte del 2 giugno questo straordinario borgo tra Bologna e Milano è una destinazione ideale dove andare

Per molti è il momento di scegliere dove andare a cavallo del 2 giugno. Qualcuno opterà per delle località di mare, altri invece potrebbero preferire destinazioni diverse. Dove, ad esempio, l’incognita del meteo può avere importanza relativa.

Questo incantevole borgo, ad esempio, diventa una soluzione da considerare per il ponte del 2 giugno. Si chiama Castell’Arquato e, oltre alla sua indiscutibile bellezza, offre un vantaggio logistico. Si trova in provincia di Piacenza, è a metà strada tra Bologna e Milano ed è raggiungibile in poco tempo da milioni di persone.

Castell’Arquato tutto da scoprire

Castell’Arquato ha una posizione strategica da cui, con la vista, si domina la Val d’Arda. Visitarlo equivale ad immergersi all’interno dei secoli di storia vissuti da questo territorio. Vicoli, strade e costruzioni sono una testimonianza tangibile del Medio Evo. Un’idea che trova riscontro in tutti i particolari. Ne sono un fulgido esempio le viuzze ciottolate che si notano sin dal momento in cui si accede a Castell’Arquato dalla porta d’accesso principale.

Il percorso, per chi ama la storia, regalerà crescenti emozioni fino all’arrivo nella Piazza Monumentale. Tra i punti del borgo in cui fare tappa sicuramente la Rocca Viscontea, dove si trova una torre vistabile e da cui è possibile ammirare un panorama fuori dall’ordinario.

Gli appassionati d’arte e architettura, inoltre, non potranno fare a meno di vedere da vicino i tanti edifici religiosi e civili degni di nota. Tra gli altri, si possono menzionare la Chiesa Collegiata di Santa Maria, il Palazzo del Podestà e il Palazzo Ducale. Sono solo tre esempi di quella che sarebbe una lunga lista.

E il fascino straordinario di un luogo come Castell’Arquato ha fatto sì che qui abbiano girato alcune scene di Ladyhawke. Un film del 1985 con Michelle Pfeiffer.

Castell’Arquato significa anche bontà culinarie e tra le sue vie non mancano locali dover far godere il palato. Il gusto dei prodotti tipici del luogo sarà un altro degli elementi che renderà non dimenticabile la visita di questo borgo.

Castell’Arquato diventa, perciò, la soluzione ideale per chi cerca un luogo da visitare per una sola giornata, ma non solo. Potrebbe anche essere considerata come tappa all’interno di una breve vacanza in un’area dove ci sono tante altre località che meritano di essere visitate. Di certo si tratta di una di quelle tappe che bisognerebbe fare al più presto, da considerare magari già tra le opzioni per le località da visitare in questo 2022.

