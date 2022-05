Godere del fascino di un borgo antico, a pochi passi dal mare e volgendo lo sguardo ad una montagna non troppo lontana. Non accade da molte parti e tra i pochi luoghi che possono vantare questo privilegio c’è la Calabria.

Contribuirà sicuramente a far aumentare la voglia di visitare la Regione quello che sarà il videoclip di una canzone di Jovanotti. Il popolare cantante ha infatti girato di recente le scene in una straordinaria località che si chiama Gerace, oltre che a Scilla. Dopo l’uscita del video, è probabile che tutti presto vorranno visitare questo borgo. Ed è davvero difficile elencare in poco spazio i motivi per i quali questo luogo merita di essere visitato.

Un borgo straordinario

Gerace è collocata a 470 metri sul livello del mare. La sua fondazione risale al X secolo e oggi la conformazione è pressoché identica alla sua struttura medievale. Diverse sono, infatti, le testimonianze di quel periodo, soprattutto architettoniche.

A partire dalle porte urbiche del borgo. Tra queste, la Porta del Sole è diventata nel tempo uno dei simboli del luogo. Da lì si gode un panorama straordinario: un affaccio sulla vallata dominata da Gerace con l’azzurro del Mar Ionio sullo sfondo.

Le narrazioni del passato tramandano che il borgo avesse 128 chiese, ridotte poi a 43. Con il terremoto del 1783, gli edifici sacri scesero fino a 17, risultando comunque un numero considerevole per le dimensioni dell’abitato. Oggi molte chiese sono abbandonate.

Tutti presto vorranno visitare questo borgo già tra i più belli d’Italia e che diventerà famosissimo durante l’estate 2022

Oggi, però, restano diverse le chiese che hanno rilevanza architettonica e storica. C’è la Cattedrale dedicata all’Assunta, ma non solo. Volendone menzionare una per tutte, si può citare la Chiesa di San Francesco, una costruzione in stile gotico voluta nel ‘200 dal Re Carlo II (ricostruita più volte).

Ma oltre all’atmosfera magica, regalata da un contesto in cui si respira storia e da un panorama che toglie il fiato, Gerace è anche altro. Al suo interno si trovano attività di ristorazione dove gustare prelibatezze tipiche, luoghi in cui alloggiare e botteghe artigiane. Nel corso dell’anno, inoltre, sono previste diverse manifestazioni di vario genere.

E non sembra mancare davvero nulla per godere di un luogo davvero splendido, che quest’estate, come detto, potrebbe diventare ancora più famoso. Tra i vantaggi, non bisogna dimenticare quelli logistici. Dista, infatti, solo 30 chilometri da una località come Roccella, a cui è stata confermata la Bandiera Blu e che nell’estate del 2022 avrà un programma ricco di eventi. E, sempre a proposito di Bandiere Blu, sono 40 i chilometri di distanza da Caulonia, altro luogo che per tanti merita di essere conosciuto e visitato.

La vicinanza di un mare così bello e di un borgo così importante rende consigliabile la prospettiva di passare qualche giorno in quelle zone.

