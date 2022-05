Sui mercati azionari americani è apparso un segnale che non si vedeva da oltre 2 anni. Esplosione rialzista in arrivo?

Dopo che nei mesi scorsi il ribasso è andato avanti con una longevità che non si vedeva dal 2001, la settimana appena conclusasi ha visto un evento molto raro. Sui mercati azionari americani è apparso un segnale che non si vedeva da oltre 2 anni. Sul time frame settimanale, infatti, si è concretizzato un segnale di acquisto del Bottom Hunter.

L’importanza di questo segnale è legata al fatto che è molto raro e dopo il suo apparire i mercati hanno sempre avuto elevate probabilità di dare inizio a lunghi rialzi.

L’ultime segnale del Bottom Hunter, ad esempio, c’era stato a inizio aprile 2020, quando è partito un lungo rialzo durato circa 2 anni. Il precedente, invece, c’era stato a fine dicembre del 2018 quando era partito un rialzo di circa il 30%. Quello ancora precedente, poi, c’era stato nell’ottobre del 2001 (7 anni prima) quando era scattato un rialzo pluriennale di circa il 160%,

È chiaro, quindi, che si potrebbero essere create le condizioni per una nuova ripartenza al rialzo.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito, nelle prossime settimane dovremmo assistere a un’inversione rialzista. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Sui mercati azionari americani è apparso un segnale che non si vedeva da oltre 2 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 27 maggio a quota 33.212,96, in rialzo dell’1,76% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 6,24%

Sul Dow Jones non si vedeva un rialzo settimanale così importante da inizio novembre 2020.

Time frame giornaliero

Tutte le sedute della settimana sono state al rialzo, un evento che non si verificava da circa 6 mesi. Allo stato attuale, quindi, la proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 33.557,6. Una chiusura superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento della massima estensione rialzista in area 35.018,5 (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 32.096,70 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Il forte rialzo settimanale sicuramente ha dato un forte scossone ai ribassisti che adesso sono in evidente difficoltà. La chiusura settimanale superiore a 31.835 accompagnata dal segnale del Bottom Hunter è sicuramente un chiarissimo indizio di rialzo. Ai rialzisti, però, viene chiesto un ultimo sforzo. Per una conferma del rialzo, infatti, sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 33.400. In questo scenario le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 35.200, prima, e a seguire verso area 38.165. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 41.100.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 31.835 potrebbe ritardare di qualche settimana la spinta rialzista del Bottom Hunter.