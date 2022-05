Quando il clima si fa rovente non c’è niente di meglio di un buon gelato per rinfrescare e soddisfare il palato. È il dolce a cui grandi e piccini non resistono perché, in fin dei conti, il gusto che piace lo si trova sempre.

La gelateria dietro casa o vicino all’albergo sa offrirci un prodotto davvero cremoso e di qualità. Proprio per questo molti vorranno sapere come replicarlo a casa propria. Ebbene, il metodo è semplice e non ci costerà troppo tempo o energie.

Nella ricetta che proponiamo non utilizzeremo la panna, che a qualcuno potrebbe non andare a genio. In ogni caso, prepareremo in un modo facilissimo questo gelato fatto in casa che ci alletterà nei caldi pomeriggi estivi.

Come farlo senza gelatiera

Fare il gelato in casa non è complicato, ma si potrebbe avere qualche perplessità nel caso manchi la gelatiera. Niente paura, perché possiamo rimpiazzarla in pochi passi. Dopo aver amalgamato il composto, lo mettiamo a raffreddare prima in frigo, poi in freezer dentro una ciotola.

Una volta compattato, lo frulliamo in un frullatore a immersione oppure lo lavoriamo con le fruste elettriche. Quando sarà bello spumoso lo mettiamo nuovamente in freezer, in un contenitore che avevamo già lasciato all’interno. Conserviamolo per almeno 6 ore, mescolando ogni tanto.

Facilissimo questo gelato fatto in casa senza panna al fiordilatte o cioccolato, morbido e cremoso come in gelateria

Per un gelato senza panna al fiordilatte ci serviranno:

4 vasetti di yogurt;

30 g di zucchero;

200 ml di latte;

1 bacca di vaniglia.

Facciamo bollire latte, zucchero e vaniglia, poi lasciamo raffreddare e togliamo la bacca. A questo punto aggiungiamo anche lo yogurt e conserviamo il composto in frigo per 2 ore. Scaduto il tempo, possiamo mettere tutto nella gelatiera a mantecare. In generale, ci vorranno circa 40 minuti per veder completato il nostro gelato.

Versione al cioccolato

Ecco gli ingredienti per chi preferisce il gelato al gusto cioccolato:

1 vasetto di yogurt;

140 g di zucchero;

250 ml di latte;

50 g di cioccolato fondente;

15 g di cacao amaro;

1 tuorlo;

20 g di amido di mais;

1 cucchiaino di miele.

Montiamo il tuorlo con zucchero e miele, poi aggiungiamo cacao e amido setacciati. Mescoliamo bene, quindi versiamo lentamente il latte caldo continuando ad amalgamare. Cuociamo tutto a fiamma bassa, intanto aggiungiamo il cioccolato a pezzetti e mescoliamo nuovamente.

In circa 15 minuti dovremmo ottenere una crema densa. Solo quando si sarà raffreddata potremo trasferirla in freezer in un contenitore già freddo. Dopo circa 4 ore potremo spostare il composto nella gelatiera, oppure terminare la preparazione come spiegato nel paragrafo precedente.

