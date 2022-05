I compleanni sono certamente tra i momenti più significativi della nostra vita. È il momento di riflettere su ciò che abbiamo realizzato finora, sui progetti per il futuro e di prendere in esame la nostra vita. Siamo soddisfatti di come trascorriamo le nostre giornate, o forse vorremmo cambiare qualcosa? Per aiutare a rispondere a queste domande, tra i regali più apprezzati da fare a un amico per il compleanno c’è sicuramente un libro. Ma se vogliamo un regalo davvero speciale, non limitiamoci a un romanzo qualunque. Scegliamo invece un libro non solo simbolico, ma anche effettivamente utile per imbarcarci in un momento di riflessione sulla nostra vita. E c’è un libro che fa esattamente al caso nostro.

L’importanza della consapevolezza

Ma di quale libro stiamo parlando? Si tratta di un volume unico nel suo genere, che ha avuto un enorme successo non soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Parliamo di Dovunque tu vada ci sei già, dell’americano Jon Kabat-Zinn, esperto biologo e scrittore. Il suo libro illustra il concetto di mindfulness, che potremmo tradurre con “consapevolezza”. Si tratta di una forma di meditazione molto semplice e alla portata di tutti, che però può avere effetti sbalorditivi sul nostro benessere psicofisico se praticata con costanza.

Per il compleanno di un amico regaliamo questo bestseller che può cambiargli la vita, è garantito che ci ringrazierà

Dovunque tu vada ci sei già, ci invita a focalizzarci e concentrarci sul momento presente. L’unico momento in cui esistiamo veramente, è appunto il presente, dato che il passato è ricordo e il futuro è anticipazione. Appunto per questo è importante la consapevolezza, cioè la capacità di mettere da parte le distrazioni e concentrarci al 100% sul momento presente.

Cerchiamo le risposte dentro di noi, non fuori di noi

Il libro di Kabat-Zinn ha in realtà dei presupposti molto semplici. Invitandoci a concentrarci sul momento presente, ci aiuta a capire che le risposte alle nostre domande sono in realtà dentro di noi. Possiamo portarle a galla tramite una pratica quotidiana di meditazione e grazie a una sorta di “minimalismo delle distrazioni”, cioè applicando la filosofia minimalista non soltanto agli oggetti, ma anche ai pensieri. Un libro come Dovunque tu vada ci sei già è perfetto da regalare per il compleanno di un amico, dato che lo aiuterà senza dubbio a entrare in contatto con una parte di sé che troppo spesso rimane sopita, o anche dimenticata, nella frenesia della nostra quotidianità.

