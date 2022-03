Che la meditazione porti molti benefici per il nostro benessere emotivo e psicologico sembra ormai indubbio. Dedicare qualche minuto ogni giorno a ritrovare l’equilibrio e mettere in ordine le proprie emozioni è uno dei metodi più efficaci per tenere a bada lo stress e i pensieri negativi. A questo contribuisce sia la pratica della meditazione stessa, sia il fatto di dedicare una parte della giornata specificatamente a prenderci cura del nostro benessere mentale. Ma molti si sentono intimiditi all’idea di provare la meditazione, che nel nostro immaginario è una pratica tipica dei santoni orientali che trascorrono ore in posizione del loto. In realtà non è affatto così. Tutti possono praticare la meditazione in maniera proficua e molto semplice. Non ci sono regole o schemi definiti da seguire.

Molti non riescono a mantenere una posizione seduta o eretta per lungo tempo

Quante persone hanno provato a meditare per poi gettare la spugna dopo pochi minuti a causa di una posizione scomoda? Stare seduti in posizione del loto o a gambe incrociate non fa certamente per tutti. Ma in realtà la meditazione si può praticare in qualsiasi posizione. Anche da sdraiati. Non diamo quindi retta ai puristi: meditare da sdraiati si può ed è molto semplice.

Non occorre sedersi in posizione del loto per meditare, proviamo questo esercizio di due minuti che si può fare a letto

Per chi ha poco tempo e una vita frenetica, il momento migliore per meditare potrebbe essere alla sera subito prima di andare a dormire, quando già siamo a letto. Perché va benissimo anche meditare da sdraiati. Vediamo un esercizio molto semplice che si può fare da coricati.

Concentriamoci sulla parte del viso tra naso e bocca

Proviamo questo esercizio, che si può svolgere davvero in pochissimi minuti. Sdraiamoci in posizione comoda, poi cerchiamo di regolarizzare il respiro. Dopo esserci concentrati prima sul ritmo, quando inspirazione ed espirazione sono diventate regolari concentriamoci invece sul nostro viso. In particolare, cerchiamo di prestare attenzione alle sensazioni della parte del viso che si trova tra bocca e naso. L’aria che inspiriamo ed espiriamo provocherà delle sensazioni tattili in questa parte del viso. Concentrarsi sui cambiamenti di temperatura e sulle altre sensazioni in questa parte del volto è un modo molto semplice per trovare l’equilibrio e per non lasciarci distrarre dai pensieri. Senza nemmeno accorgercene, staremo meditando. Possiamo prolungare l’esercizio quanto vogliamo, da pochi secondi fino a molti minuti. Quindi, per meditare, abbiamo visto che non occorre sedersi in posizione del loto.

