Chi non vorrebbe lavorare meno, ma guadagnando gli stessi soldi o addirittura di più? Potrebbe sembrare un’utopia irrealizzabile, o un sogno che soltanto gli ingenui tentano di inseguire. Ma in realtà non è affatto così. Negli ultimi anni è nato un grande movimento informale di persone, sia giovani che meno giovani, che ha fatto una scelta chiara. Lavorare meno tempo, ma senza sacrificare la produttività, e con ottimi risultati economici.

Uno dei protagonisti di questa nuova tendenza ha scritto un libro che è diventato un bestseller internazionale, e che ci svela alcuni trucchi e strategie per abbandonare finalmente la frenesia totale della vita quotidiana e unirci a quelli che lui chiama i “nuovi ricchi”, cioè coloro che possono gestire il proprio tempo e le proprie giornate come vogliono. Ma ecco di quale libro si tratta.

Lavorare quattro ore alla settimana

Il grande bestseller di cui stiamo parlando si intitola 4 ore alla settimana, in inglese The 4-Hour Workweek (letteralmente: la settimana lavorativa di 4 ore) scritto dall’imprenditore statunitense Timothy Ferriss. Oltre a una guida per lavorare meno e per essere più felici, è anche una riflessione sull’assurdità di molti spazi di lavoro moderni, in cui le ore in ufficio si prolungano sempre di più, ma la produttività non sale. L’autore ci offre un cambio di prospettiva radicale sulla nostra vita lavorativa.

Questo bestseller è la bibbia di chi vuole lavorare meno ma senza sacrifici economici, ecco quali sono i consigli più preziosi

La maggior parte di noi lavora molte ore al giorno ma si sente sempre con l’acqua alla gola dal punto di vista economico, e per di più non può godersi il tempo libero. La soluzione, dice Ferriss, è il lifestyle design (cioè il progettare la propria vita secondo le proprie necessità): non lasciamoci imporre dalla società la scelta di un lavoro tradizionale, quando avremmo la creatività e le possibilità per fare qualcosa di alternativo.

Questi alcuni consigli. Dare più valore alla produttività e non al tempo trascorso in ufficio. Evitare di sprecare tempo in questioni burocratiche o riunioni inutili. Utilizzare in maniera intelligente la tecnologia (deve farci risparmiare tempo, non farcelo perdere). E soprattutto rendere il nostro lavoro quanto più possibile location independent.

Ridurre le uscite e mantenere costanti le entrate

Questo bestseller è la bibbia di una generazione di nuovi ricchi. I nuovi ricchi di cui parla Ferriss non sono quelli che guadagnano montagne di soldi. Sono quelli che hanno uno stipendio normale ma scelgono di spostarsi in luoghi in cui gli stessi soldi hanno un potere d’acquisto più elevato. Non è necessario trasferirsi in Sud America o in Thailandia: se abbiamo un lavoro d’ufficio, insistiamo per continuare a lavorare da remoto. E spostiamoci fuori città, dove i costi sono molto più bassi.

Lettura consigliata

