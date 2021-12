Un make up naturale non altera le caratteristiche di un volto, ma è in grado di valorizzarne la bellezza naturale. Un tocco di blush nei punti giusti fa sembrare il viso leggermente abbronzato e le guance vive.

Esistono una serie di piccoli segreti con cui sembrerebbe possibile ricreare un effetto lifting appena accennato, senza dover ricorrere a metodi troppo invasivi. Semplicemente, infatti, per guance naturalmente belle e un viso fresco e scolpito è questo il trucco che userebbe pure Kate Middleton, la bellissima duchessa di Cambridge.

Iniziamo dicendo che bisogna applicare il correttore in questi punti precisi del volto per apparire più radiose. Questo consente di ottenere una base davvero impeccabile, su cui poter lavorare bene a colpi di blush.

Piccoli trucchi per volti più giovani e zigomi scolpiti

Il make up riesce a far sembrare le labbra più carnose, lo sguardo più aperto e la pelle più levigata. Certo, diventa fondamentale puntare sui prodotti giusti, specialmente quando si tratta della base viso.

Avevamo già spiegato che con questa tecnica bastano solo pochissimi minuti per far sembrare il volto più magro e ringiovanirlo all’istante. Fard, terra abbronzante e illuminante sono certamente tra gli alleati indispensabili.

E sembrerebbe essere proprio questo il segreto della duchessa che le permetterebbe di avere sempre un aspetto così candido. La tecnica in questione si chiama Draping, ed eccone una variante realizzata solo con l’utilizzo del blush.

Se per molte bisogna applicare il blush proprio sulla parte di guancia vicinissima al naso, la bellissima Kate stravolge queste regole. Lo applica, infatti, proprio accanto alla terra abbronzante e un po’ più sopra dell’incavo naturale delle guance. Bisogna, poi, sfumarlo orizzontalmente, proprio verso le orecchie. Non bisognerebbe, cioè, portare la terra abbronzante verso le tempie, ma proprio il blush verso le orecchie.

Questa tecnica va bene per chi ha visi abbastanza lunghi e squadrati. Applicare il blush orizzontalmente non allunga il viso, ma lo solamente scolpisce.

Unire insieme terra abbronzante e fard serve a far sembrare il volto roseo, ma non per questo artefatto. Il risultato è davvero molto glam e naturale. Per il blush, meglio puntare su tonalità aranciate o rosate.

