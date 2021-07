Tutti desiderano mantenere il volto giovane e nascondere i segni dell’età che avanza. Moltissime tecniche di make up nascono proprio con l’obiettivo di risolvere questo problema. È quello che accade anche con questa tecnica grazie a cui bastano solo pochissimi minuti per far sembrare il viso più magro e ringiovanirlo all’istante. Si tratta del draping, ovvero una sorta di contouring, ma con il solo blush. Non occorreranno illuminati o terre abbronzanti, ma il solo comunissimo blush grazie a cui guadagnare visivamente già qualche anno di meno.

Che cos’è il draping e come realizzarlo per scolpire e snellire il volto con naturalezza

Questa tecnica esiste già da qualche tempo, eppure torna in tutta la sua eccezionalità proprio negli ultimi tempi. I truccatori professionisti ne fanno spesso uso per un trucco abbastanza veloce che valorizzi i lineamenti naturali del volto. Il draping è molto simile al contouring o allo strobing, ma non prevede altri prodotti all’infuori del blush.

L’obiettivo è però lo stesso: alzare gli zigomi e far sembrare la pelle tiratissima. Il nostro consiglio è quello di sperimentarlo però con un blush leggermente perlato. Non deve stupire che basti usare un blush con minuscole micro-pagliuzze oro per scaldare le guance, ma illuminare contemporaneamente anche lo zigomo. Questo riequilibrerà i volumi e donerà al viso un rossore molto naturale.

Perché bastano solo pochissimi minuti per far sembrare il viso più magro e ringiovanirlo all’istante

Bisognerà scegliere due tonalità diverse di blush per scolpire ancor più il viso. Quella rosa scuro è perfetta per lo zigomo, mentre quella chiara per la zona appena sopra lo zigomo. Suggeriamo di scegliere sempre con cura i pennelli da utilizzare. Meglio prediligerne uno più piccolo per lo zigomo e uno più grande per il colore più chiaro.

Applicare la tonalità più scura anche ai lati del collo perché in questa zona è possibile notare delle ombre naturali. Basterà ricalcarle fedelmente per ottenere già un viso più scolpito. Con lo stesso blush è possibile ombreggiare anche la piega naturale dell’occhio e ottenere un effetto lifting immediato.

La Redazione ha pensato a questa tecnica perché essa consente di usare pochissimi prodotti regalando un risultato comunque naturalissimo. E per sapere come ottenere un effetto lifting naturale con solo due correttori e un blush liquido basta conoscere quest’altra tecnica.