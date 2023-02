Per gnocchi di patate perfetti, morbidi e che non si rompono in cottura, attenzione a questi 6 comunissimi errori

Preparare gli gnocchi in casa può sembrare facile. Del resto, bastano pochi e semplicissimi ingredienti come patate, farina, acqua e uova. Tuttavia, basta un errore anche apparentemente insignificante per rovinare irrimediabilmente il piatto finale. Scopriamo quali sono gli errori più comuni così da non ripeterli e portare in tavola gnocchi a prova di chef!

Gli gnocchi di patate sono un primo piatto molto goloso ed appagante. Dopo la pasta e il riso, si annovera tra i primi piatti più amati dagli italiani. Velocissimi da cuocere, sono la soluzione ideale per la pausa pranzo, quando si hanno sempre i minuti contati. Una volta che l’acqua bolle, li si getta in pentola e si aspetta che affiorino in superficie dopo pochi secondi. Per i condimenti, poi, ci si può sbizzarrire. Dal semplice sugo di pomodoro al pesto di basilico, fino al ricco ragù di carne.

Per gustare una vera prelibatezza, l’ideale sarebbe preparare gli gnocchi in casa. Il procedimento non è particolarmente difficile. Tuttavia, per gnocchi di patate perfetti, occorre conoscere alcuni segreti. Dosi, ingredienti e passaggi sbagliati in fase di preparazione possono rovinare un piatto che, di per sé, è molto basilare. Basta poco per ritrovarsi con gnocchi troppo duri o, al contrario, troppo molli che si rompono in cottura.

Per gnocchi di patate perfetti, ecco gli errori da evitare

Anzitutto, occhio alla scelta della materia prima. Per fare l’impasto degli gnocchi bisogna usare le patate di montagna, con la buccia rossa e la polpa soda e gialla. Evitare invece le qualità farinose e, peggio ancora, quelle novelle perché rilasciano troppa acqua. Quasi tutti, per preparare l’impasto degli gnocchi, fanno bollire le patate. Ecco un altro grave errore. Per averle belle asciutte, le patate vanno fatte cuocere in forno, avvolte nella carta stagnola e disposte sopra ad un letto di sale. Quando riuscirete ad affondarvi i rebbi di una forchetta saranno pronte.

Dosi degli ingredienti e utili consigli per lavorare l’impasto

La cucina è il regno della fantasia. Tuttavia, sulle dosi degli ingredienti non si transige, specie quando si parla di impasti. Se le nostre nonne si regolavano “a occhio”, oggigiorno è bene essere attrezzati di bilancia. Ecco le quantità da prendere come riferimento per un impasto perfetto e da aumentare o diminuire, ovviamente in maniera proporzionale, a seconda di quanti gnocchi vogliamo preparare:

500 g di patate ;

; 125 g di farina ;

; 1 uovo ;

; 70 g di formaggio grattugiato ;

; 70 g di burro ;

; sale q.b.

A questo punto, eliminata la buccia, dovremo schiacciare le patate per ottenere la purea di base. Fatto ciò, mai proseguire subito con la preparazione dell’impasto. Bisogna attendere che la purea di patate si raffreddi o, quantomeno, diventi tiepida. L’impasto troppo caldo assorbirebbe troppa farina. Inoltre, l’impasto va lavorato pochissimo, circa un paio di minuti. Maneggiandolo troppo, diventerebbe troppo appiccicoso e, di conseguenza, si dovrebbe aggiungere farina che renderebbe i nostri gnocchi, una volta cotti, troppo duri.

Infine, evitare i riposi troppo lunghi. L’ideale sarebbe, mentre si ricavano dall’impasto gli ultimi gnocchetti, accendere la fiamma per far bollire l’acqua. Indicativamente, tra l’ultimo gnocco formato e la calata in acqua bollente non dovrebbe trascorrere più di mezz’ora.