Weekend romantico in Liguria? Ecco 3 località sul mare per rilassarsi e mangiare bene

Per un weekend romantico in Liguria scegli queste 3 località

Programmare qualche giorno di relax è facile abitando in Italia. Se poi amiamo il mare ci sono tante Regioni che fanno al caso nostro. Prendiamo ad esempio la Liguria. Lungo la costa in coppia o con la famiglia potremo trascorrere un weekend in alcune belle località.

Quando decidiamo di andare fuori per il fine settimana dobbiamo scegliere la nostra meta. In base ai nostri interessi prenoteremo un alloggio in montagna, in una città d’arte o al mare. In estate così come in inverno, infatti, le coste italiane possono offrire relax ed emozioni.

Per esempio, se ci rechiamo in Liguria oltre Genova e Sanremo troveremo molti borghi da visitare. A questi si aggiungono anche bellissime località sul mare.

Vogliamo trascorrere un weekend romantico in Liguria? Ecco 3 località sul mare

Tra tante mete liguri ce ne sono alcune nel cosiddetto Golfo del Tigullio. In particolare, scopriamo adesso cosa vedere in 3 incantevoli località.

Il nome lavagna ci ricorda la scuola e la lastra nera su cui si scriveva con il gessetto. In Liguria Lavagna indica anche un paese sul mare. Nell’entroterra, però, ci sono davvero le cave di ardesia, una roccia compatta di colore nero. Nel paese possiamo ammirare la Basilica di Santo Stefano e il Porticato Brignardello. Sarà bello anche passeggiare per le vie di Lavagna, raggiungere qualche piazza, il porticciolo e il lungomare. Vicino a Lavagna troveremo Cavi borgo, antico villaggio di pescatori. D’estate le spiagge attraggono molti turisti.

Un altro posto del Golfo del Tigullio

Un altro posto dove andare anche in inverno potrebbe essere Rapallo. Agli inizi del secolo scorso fu meta di personalità illustri, pensiamo a Ernest Hemingway, Ezra Pound, Sigmund Freud e a Guglielmo Marconi.

È imperdibile una passeggiata sul lungomare. Tra le meraviglie da vedere ci sono il Chiosco della musica e il Castello del Cinquecento.

In collina, poco distante, si trova il Santuario di Nostra Signora di Montallegro, raggiungibile in auto o in funivia. Da qui si può ammirare il mare sottostante. Risalente al Medioevo sarebbe invece il Monastero di Valle Christi, di cui restano pochi ruderi. A Rapallo si trovano dei parchi e anche il Museo del merletto.

Cosa vedere a Zoagli

Infine, nel Golfo del Tigullio possiamo recarci anche a Zoagli. È molto particolare il Lungomare Canevaro che costeggia gli scogli. Sono presenti spiagge e calette. Come altre località sul mare, anche qui si costruì un castello a scopi difensivi contro gli assalti dei pirati nel Sedicesimo secolo.

A Zoagli ci sono molte chiese, tra cui quella di San Martino e la Chiesa di San Pietro. Quest’ultima presenta una specie di balconata sul mare con una pavimentazione policroma.

Nei pressi del paese potremo vedere dall’alto il castello di Sem Benelli, un famoso autore. La dimora è in stile eclettico e si trova a strapiombo sul mare. Zoagli, inoltre, è legato al velluto di seta. Grazie alla maestria degli artigiani si produce un tessuto pregiato con macchinari di antica tradizione.

Weekend romantico in Liguria? Ecco 3 località sul mare tra cui scegliere. Per quanto riguarda la cucina, sono da gustare soprattutto le trenette al pesto, la focaccia, la farinata di ceci, i pansoti e tanti secondi a base di pesce.