L’ultimo weekend di febbraio sarà veramente ricco di sorprese per 3 segni zodiacali: ecco le previsioni dell’oroscopo

Secondo l’oroscopo del prossimo weekend, alcuni segni zodiacali troveranno benessere e fortuna grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Mentre per altri, in particolare uno, non ci saranno grossi miglioramenti all’orizzonte. Analizziamo meglio la situazione.

Il fine settimana è sicuramente uno dei momenti più attesi dalla maggior parte delle persone. Infatti, rappresenta un’occasione per staccare la spina dalla routine e dedicarsi al piacere e al relax, dopo una settimana di impegni lavorativi, scolastici e familiari.

Che si tratti una serata tranquilla a casa con amici e familiari, o di una breve gita fuori porta, organizzata all’ultimo momento, ognuno di noi ha il proprio modo di trascorrere questi giorni speciali. Per chi è amante dei viaggi, ad esempio, non è sempre necessario organizzare grandi itinerari per godersi questi giorni di riposo. A volte, basta semplicemente trovare una piccola oasi di tranquillità e pace, anche a pochi passi da casa. Ad esempio, l’ultimo weekend di febbraio sarà all’insegna del divertimento in molte città d’Italia dove si festeggerà ancora il Carnevale, almeno fino a domenica. Quindi, potrebbe essere una buona idea fare una scampagnata in famiglia, o col proprio partner, o con alcuni amici, per scoprire incantevoli borghi che non abbiamo ancora visitato.

A prescindere da come decideremo di trascorrerlo, durante questo weekend sarà importante mantenere il buon umore e circondarsi di persone alle quali vogliamo bene. Secondo l’oroscopo, questi due fattori saranno più che mai decisivi nei giorni di sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio. Scopriamo insieme il perché!

Un inizio settimana ricco di eventi astronomici interessanti

Come ben sappiamo, questa settimana si è aperta con l’arrivo della Luna Nuova nel segno dei Pesci e con l’ingresso di Venere in Ariete. Entrambi gli eventi hanno sicuramente portato, per molti segni dello zodiaco, un po’ di serenità; mentre per altri segni zodiacali, invece, questa disposizione degli astri ha causato qualche incertezza e, spesso e volentieri, anche qualche pensiero negativo. Un giorno decisivo, poi, è stato mercoledì 22 febbraio, con Mercurio trigono con Marte che ha risollevato un po’ le sorti di chi aveva iniziato la settimana col piede sbagliato.

L’ultimo weekend di febbraio sarà fantastico per l’Ariete e per questi altri 2 segni zodiacali

Ora, che ci stiamo progressivamente avvicinando al weekend, molti si stanno chiedendo se questi eventi astronomici continueranno ad avere un’influenza così determinante. La risposta è sì, anche perché, per molti segni zodiacali, potrebbero esserci delle grosse sorprese, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Se volessimo individuare 3 segni zodiacali, che sicuramente trascorreranno un bel weekend, abbiamo l’Ariete, il Sagittario ed i

Gemelli. Questi ultimi, grazie all’influenza positiva di Venere, verranno investiti da un’ondata di fortuna, sia nell’amore che nel gioco.

Quindi, soprattutto per le coppie che convivono, potrebbe essere il momento giusto per una bella fuga romantica, anche solo di una notte, per lasciarsi alle spalle gli ultimi litigi. Chi invece ama il gioco, può tentare la fortuna ma, ovviamente, senza esagerare e senza spendere un patrimonio in cerca di qualche vincita.

Continuerà ad essere un periodo abbastanza negativo, invece, per il segno della Bilancia, che dovrà ancora una volta privarsi di eventuali uscite, o serate con amici, per non rimanere a secco a livello finanziario. Le spese da sostenere, purtroppo, sono ancora troppe rispetto ai guadagni, e potrebbe essere molto saggio, per adesso, attendere momenti migliori.