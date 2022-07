Con il caldo non solo arrivano solo le vacanze, ma anche alcune problematiche. Non è raro avere delle difficoltà in questo periodo. Proviamo più stanchezza e ci affatichiamo di più. Potremmo anche soffrire di problemi di circolazione che ci portano ad avere gambe e piedi gonfi. Inoltre, c’è un altro problema che potrebbe affliggere molti di noi.

Si tratta della pressione bassa, che con le alte temperature peggiorerebbe. Questo perché durante la stagione più calda, i vasi sanguigni tenderebbero a dilatarsi. Questo provocherebbe un riequilibrio in chi ha la pressione generalmente alta, ma uno scompenso a chi, invece, ha il problema contrario. Alcuni cibi, però, potrebbero aiutarci con questo problema. Non solo liquirizia per la pressione bassa, infatti, ma anche questi alimenti, vediamo quali sono.

Quando è considerata bassa

Per prima cosa, però, cerchiamo di capire cos’è la pressione bassa. Generalmente, sarebbe considerata inferiore alla norma la pressione che non supera i 90/60 mm Hg.

Le cause potrebbero essere molteplici, sia genetiche sia dettate dallo stile di vita. Tra quelle più comuni troviamo l’anemia e i disturbi della tiroide. Anche un’attività fisica troppo intensa, però, e una forte disidratazione, potrebbero causare questo disturbo.

Potremmo avere diversi sintomi causati dalla pressione bassa come confusione, nausea e debolezza.

Per combattere questo problema, come detto, ci sono diversi cibi che potrebbero aiutarci. Partiamo da quelli che ci potrebbero dare un sollievo immediato, nel caso in cui avessimo sintomi particolari. Il primo e più comune è il cioccolato fondente. Questo perché conterrebbe magnesio, un elemento fondamentale per riequilibrare la pressione. Anche la frutta secca potrebbe essere una buona soluzione immediata, per aiutare a regolarizzare la pressione.

Non solo liquirizia per la pressione bassa in estate, anche questi alimenti

Un altro alimento molto popolare per chi soffre di ipotensione è la liquirizia. Infatti, questo alimento ha un principio attivo che contribuirebbe ad aumentare la pressione. Non esageriamo, però, con l’assunzione di questo alimento, perché potrebbe avere creare problemi ai reni e aumentare gli zuccheri nel sangue.

Infine, caffè e tè alla menta potrebbero essere anch’essi dei forti alleati contro la pressione bassa.

Ci sono, inoltre, delle accortezze che dovremmo seguire nella nostra dieta. In particolare bere molta acqua, meglio se ricca di sali minerali. Anche i centrifugati di verdura potrebbero aiutare. Questo per evitare di essere troppo disidratati, soprattutto durante l’estate. Evitiamo, invece, tutte le bevande drenanti, in quanto potrebbero peggiorare la situazione.

Integriamo, poi, il potassio, poiché riuscirebbe a regolare la pressione e il battito cardiaco. Questo elemento sarebbe particolarmente presente in verdure a foglia verde e banane. Nella nostra dieta, infine, aggiungiamo i legumi e i cereali, ricchi di magnesio, che sarebbe fondamentale nel riequilibrare la pressione.

