Soprattutto in estate i nostri capelli potrebbero rovinarsi facilmente. Il sole e il caldo potrebbero seccarli. Alcuni, però, potrebbero avere un altro problema, ovvero i capelli crespi e con le doppie punte. Ci sono molti rimedi naturali, ma non tutti sanno che possono utilizzare un ingrediente estremamente efficace.

Si tratta dell’olio di ricino, un ingrediente che darà nuova vita ai nostri capelli sfibrati e crespi. Questo olio non è solo per capelli secchi, ma per tutte le tipologie. Ha, infatti diverse, proprietà che rivitalizzano la nostra cute. Per combattere doppie punte e capelli crespi in estate utilizziamo questo rimedio naturale, che ci farà risparmiare soldi.

Proprietà

L’olio di ricino è un olio vegetale, che deriva dai semi della pianta omonima. Famoso per essere un potente lassativo, ha molte proprietà benefiche. Non tutti sanno che questo olio può essere utilizzato nell’ambito della bellezza e, in particolare, dei capelli. Questo prodotto completamente naturale è un ottimo sistema per poter prendersi cura della propria cute, senza agenti troppo aggressivi.

Questo olio ha diverse proprietà all’interno che assorbono l’umidità e rendono i capelli meno crespi. Inoltre, essendo un olio vegetale, nutre e idrata il capello, diminuendo la possibilità di doppie punte. In particolare, se abbiamo capelli secchi e sfibrati, questo rimedio potrebbe dare una nuova lucentezza e rinforzare le radici. Ciò è possibile anche grazie alla presenza di vitamine e sostanze antiossidanti, che vengono assorbite dal capello.

Per combattere doppie punte e capelli crespi in estate utilizziamo quest’olio

Ci sono diversi metodi per utilizzarlo. Possiamo innanzitutto fare un impacco, mescolando sia olio di ricino che olio di argan insieme. Applichiamolo poi sulla cute e massaggiamo con attenzione. Infine, lasciamo agire per circa 20 minuti e procediamo con il nostro solito shampoo. Per togliere qualsiasi residuo, dovremo fare anche un secondo shampoo.

Al posto dell’argan possiamo anche utilizzare dell’olio di mandorle dolci. Entrambi questi impacchi nutriranno e idrateranno in profondità i nostri capelli, riducendo le doppie punte ed eliminando l’umidità che li rende crespi.

L’olio di ricino può anche essere utilizzato come balsamo. Bastano poche gocce dopo lo shampoo e lasciamolo in posa per almeno un quarto d’ora. Poi risciacquiamo e asciughiamo con il phon. Il calore attiverà le proprietà e i nostri capelli saranno più facili da pettinare e meno crespi.

Ricordiamoci che le proprietà sono efficaci solo nel caso in cui l’olio di ricino sia completamente naturale. Possiamo trovarlo facilmente in erboristeria, ma anche nei negozi online. Soprattutto durante l’estate sarà un ottimo alleato per i nostri capelli.

