Si avvicina il secondo weekend di luglio e il caldo torrido non accenna a diminuire. Si fugge al lago, al mare, nelle piscine all’aperto delle grandi città. I parchi acquatici sono presi d’assalto per unire l’utile della frescura al dilettevole del divertimento.

In molti però, soprattutto i più anziani, sentono il bisogno di tornare a temperature più consone. L’unico modo è abbandonare le zone di pianura per salire verso quelle di collina e montagna. Mai come in questo periodo si utilizzano le seconde case proprio per questa esigenza. Certo, d’inverno sono la base d’appoggio per raggiungere gli impianti di risalita e godersi la neve. D’estate, però, sono il buen retiro in cui godersi fresco e aria buona.

In Piemonte, Trentino, Lombardia, Friuli e Veneto, ovviamente, si può godere della cornice delle Alpi. A volte, però, non è necessario salire molto di quota per trovare ciò di cui si ha bisogno. È il caso della meta che andremo a descrivere oggi. Uno splendido paese di poco meno di 4500 abitanti che si trova nella provincia di Brescia a una quota di poco superiore ai 700 metri.

Situato proprio all’inizio dell’Alta Val Camonica, Edolo, in realtà, è molto più vicino a Sondrio che al capoluogo di provincia a cui appartiene. Sono solo 30, poi, i chilometri che lo dividono dal Passo del Tonale.

Per fuggire dal caldo torrido visitiamo questo borgo incantevole circondato da splendidi laghi alpini dove trovare un po’ di ristoro

Come tutti i paesi di montagna di questa zona, sono facilmente visitabili in poco tempo. Alle bellezze architettoniche si devono per forza unire quelle naturalistiche e paesaggistiche. Il borgo è dominato dalla Chiesa cinquecentesca di San Giovanni Battista. Sono gli affreschi presenti all’interno a essere davvero pregevoli. Così come il campanile, costruito in stile romanico.

Il monumento che però svetta maggiormente, contraddistinto da una bellissima facciata di color giallo vivo, è la chiesa di Santa Maria Nascente da cui bisogna necessariamente passare per entrare nel piccolo centro storico. Sorge su una leggera altura e fu costruita sui resti di un antico tempio pagano. Sono le opere d’arte lignee presenti all’interno a caratterizzare questo luogo, detto la Pieve di Edolo.

In Piazza della Libertà sorge un altro simbolo del borgo. Una fontana, costruita nei primi anni del Novecento, di forma ottagonale, con l’acqua che sgorga dalla bocca di splendidi cigni intagliati nella pietra. Sopra di essi, un cervo sul quale è adagiata un’aquila, i simboli della Val Camonica. Tra i quali si può annoverare anche uno splendido comprensorio, molto apprezzato anche in estate.

Poco distante da qui, inizia una passeggiata lungo il torrente Ogliolo che sarà molto apprezzata dagli amanti delle camminate. Lungo gli spazi verdi, delle aree picnic permettono delle pause per godersi la natura circostante, con le splendide montagne a fare da sfondo.

Per fuggire dal caldo torrido visitiamo questo borgo in provincia di Brescia, Edolo. Un possibile luogo di passaggio per proseguire verso le montagne o un posto piacevole in cui trascorrere qualche ora al fresco.

