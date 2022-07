Il borace (borax) è una delle sostanze più utili in casa ma forse tra le meno conosciute. Il borace, o meglio il tetraborato di sodio, è un minerale già usato nell’antichità. Nei secoli passati era chiamato tinkel o anche borace veneziano, perché gli artigiani di questa zona lo raffinavano e poi lo commercializzavano.

I suoi usi in casa sono molteplici e da solo il borace può essere la soluzione a moltissimi guai casalinghi. Occorre maneggiare il borax con attenzione perché è una sostanza potenzialmente tossica poiché possiede acido borico. Inoltre potrebbe essere molto irritante per gli occhi. Ecco perché conviene usarlo con cautela e soprattutto tenerlo lontano dai bambini. Per questo motivo è importante tenerlo lontano anche dalla portata degli animali in casa.

Oltre all’umidità in casa questo prodotto risolve altri 10 problemi fastidiosissimi in un appartamento con soluzioni fai da te

L’industria fa un ampio uso del borace ma questa sostanza può essere molto utile anche in casa. Ma a cosa serve il borace e quali problemi casalinghi può risolvere?

Sicuramente l’uso più diffuso è quello nel campo delle pulizie perché è un ottimo composto da abbinare ad altri detergenti. Disciolto in acqua è un ottimo ingrediente da aggiungere al detersivo per lavare il bucato in lavatrice. Anche perché il borace avrebbe proprietà sbiancanti e smacchianti per i tessuti.

Sempre nell’ambito della pulizia della casa è perfetto per pentole in porcellana o in alluminio. Basta spruzzare un po’ di prodotto sull’oggetto da lavare e strofinare con un panno umido. La polvere di borace può essere utile per pulire anche le superfici del bagno, con un semplice panno umido. Questa sostanza è utilissima anche per la pulizia e l’igienizzazione del frigorifero, utilizzando una soluzione di un litro d’acqua con un cucchiaio di borace.

Il borace può essere utilizzato anche nell’ambito alimentare per detergere e disinfettare, per esempio, frutta e verdura. Potrà stupire ma a volte le case alimentari lo utilizzano all’interno degli alimenti come conservante. Questa soluzione fa un po’ impressione se si considera che il borace è una esca mortale per gli insetti, in particolare gli scarafaggi. Ma è anche utilizzato per eliminare le pulci da tappeti e moquette e i tarli dai mobili. Inoltre può essere utilizzato per contrastare la formazione della muffa.

Oltre all’umidità in casa questo prodotto è utilissimo anche per eliminare la ruggine da ogni tipo di superficie. Due cucchiai di borace e un po’ di succo di limone faranno scomparire la ruggine in poche decine di minuti.

Le soluzioni a uno dei problemi più fastidiosi della casa

Tra i problemi che assillano le nostre case ci sono anche quelli dell’otturazione delle tubature. Quante volte lo scarico del lavandino, della doccia, o della vasca sì intasa? Ci sono molti trucchi che possono aiutare a risolvere questo problema molto velocemente a costo quasi zero.

Per esempio, un metodo è quello di sturare il lavandino con bicarbonato e aceto. Anche una miscela di bicarbonato e sale può essere efficace contro le condutture intasate. Queste sono solo due delle molte soluzioni che si possono adottare per risolvere il problema dell’otturazione degli scarichi.

