L’arrivo della primavera, le temperature che sembra siano in aumento, il sole sempre più presente nelle nostre giornate. Tutto questo ci spinge a cercare le migliori o le più economiche località di mare per i primi weekend fuori porta. Non solo, le città d’arte sicuramente saranno prese d’assalto, così come i tanti borghi che contraddistinguono il nostro stupendo Paese.

Tuttavia, non bisogna dimenticarsi la montagna. Un po’ perché la stagione sciistica non è ancora chiusa, un po’ perché non è detto che tutti abbiano il mare come chiodo fisso appena arriva il caldo. Quindi, oggi vogliamo proporre una località molto carina. Situata quasi nell’estremo Nord della nostra Penisola, a poco più di un’ora dal confine con la Svizzera, ma anche a meno di sessanta minuti da Torino.

Una piccola cittadina della Val D’Aosta, circondata dalle montagne, anche se Verrès si trova a neppure 400 metri sul livello del mare. Un paese di 2.500 abitanti. Situato a 30 chilometri dal capoluogo, con Mont Saint Gilles a Nord Est e Monte Carogne a Sud Ovest a segnarne i confini.

Fondato addirittura in epoca romana, vicino al fiume Dora Baltea, Verrès era uno degli avamposti principali lungo la via che portava alla Gallia. I resti di alcune mura sono visibili ancora oggi, anche se è il castello a catturare subito l’attenzione di chi arriva qui. Esso, infatti, fu fatto costruire da Ibleto de Challant, facente parte di una delle famiglie più nobili di tutta la Regione. Per intenderci, la stessa che ha edificato il castello di Fénis, tra i più belli d’Europa.

Oltre a mare e città d’arte, ad aprile possiamo ancora scegliere questa località di montagna dove spicca un imponente castello medioevale

Quello di Verrès non gli si avvicina nemmeno lontanamente come bellezza e maestosità, essendo una specie di grande parallelepipedo che domina la valla sottostante. Tuttavia, gli interni sono molto più suggestivi rispetto al suo aspetto esteriore. Meritano, in particolare, le due grandi sale da pranzo e il locale passavivande. Vicino a questo, si può notare la volta in pietra a vele multiple che rappresenta la sola copertura originale rimasta del castello.

Dopo averlo visitato, si può scendere verso il centro storico per ammirare la collegiata di Saint Gilles. Un monastero e una chiesa risalenti a qualche anno dopo il Mille, anche se la costruzione sarebbe stata ultimata diversi secoli dopo.

Passeggiando per le strette vie di Verrès si percepisce un’atmosfera davvero particolare, che diventa ancora più suggestiva ogni seconda domenica del mese. È infatti questa la data da segnare sul calendario per gli amanti dell’antiquariato della zona. Qui si possono ritrovare tante bancarelle che espongono oggetti, mobili e utensili di un tempo che ormai non c’è più. La cornice suggestiva delle case in pietra e degli stretti vicoli tra cui si dipanano i vari stand val bene una visita fino a qui.

