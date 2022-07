Arriva la seconda settimana di luglio e davvero si inizia ad avere voglia di vacanza. Per i tanti che le faranno ad agosto manca ormai davvero poco. Tuttavia la voglia di evasione è tanta che anche nei weekend si studia qualcosa da fare.

Almeno la domenica si vorrebbe lasciare la propria casa per cercare ristoro o divertimento altrove, fosse anche nelle vicine piscine all’aperto. Tuttavia, per qualcuno, il fine settimana può voler dire anche godersi la propria casa, riposare, ricaricarsi tra le quattro mura domestiche. Poco sfruttate, magari, nel quotidiano, ecco che diventano un piacevole rifugio dal venerdì alla domenica.

Andiamo, però, a vedere cosa suggerirebbe di fare l’oroscopo. Se abbandonare la propria abitazione per ricercare soddisfazione altrove o, al contrario, chiudersi in casa per evitare brutte sorprese.

Partiamo dall’Ariete, uno dei segni top del periodo. In questo weekend, però, bisognerebbe prendersi una pausa per far decantare tutte le emozioni positive delle ultime settimane. Altre gradite novità dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Un momento di relax in casa è un’opportunità da cogliere.

Il Toro, invece, non sta vivendo un periodo particolarmente dinamico. Anche per questo segno, si prospetta un fine settimana sedentario, magari godendosi le emozioni della F1 alla televisione, per gli amanti dei motori.

Discorso diverso, invece, per i Gemelli che dovrebbero, soprattutto domenica, abbandonare il proprio tetto per cercare fortuna e incontri interessanti altrove, magari neanche troppo lontano.

Stare a casa o viaggiare, ecco cosa fare e dove andare nel weekend secondo l’oroscopo per non sbagliare la scelta

Per il Cancro non sarà un fine settimana da sogno. Per lui sarebbero meglio una buona lettura e qualche film o serie TV. Il divano sarà il suo luogo privilegiato.

Per il Leone, al contrario, sarà meglio progettare un weekend fuori porta, con tanto di pernottamento. Un cambio d’aria necessario per smaltire le tossine accumulate e per ricaricarsi fino alle vacanze.

Per la Vergine, invece, le quattro mura domestiche saranno l’ideale per risvegliare passione e intimità. Se poi domenica si facesse un salto fuori per rinfrescarsi un po’, allora la meta ideale, per chi abita in Lombardia, potrebbe essere Sonogno, una località a poco meno di due ore da Milano.

La Bilancia invece si troverà combattuta. In un fine settimana tutto sommato positivo, stare a casa o viaggiare? Perché non fare entrambe, dedicando il sabato alla prima e la domenica alla seconda, oppure viceversa.

Scorpione e Pesci saranno al top in questo weekend. Qualsiasi decisione prenderanno sarà quella giusta. I primi potranno godere anche di vantaggi a livello economico, quindi avranno un portafoglio più gonfio da sfruttare. I secondi andranno decisamente a godersi un fine settimana ovunque, tranne che in casa.

Il Capricorno, al contrario, potrà trascorrere il suo weekend in giardino, magari disteso su un lettino a prendere il sole, meditando su tutti gli accadimenti vissuti nel corso degli ultimi tempi.

Acquario

Infine, ecco l’Acquario. Come sempre, creatività al potere. La parola d’ordine sarà relax, come declinarla poi non sarà un problema. Una meta alternativa o un nuovo passatempo casalingo o, perché no, un torneo sportivo tutto su una giornata.

Se il dilemma sarà stare a casa o viaggiare, ecco cosa fare segno per segno in questo secondo weekend di luglio.

Lettura consigliata

Marte in Toro porterà stress sul lavoro per Leone con 2 segni zodiacali che vivranno giorni di amore e passione