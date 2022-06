Afa e caldo, oltre a qualche temporale sparso qua e là, sono le nostre compagne di viaggio ormai da diversi giorni. L’estate è scoppiata in anticipo, per la gioia di alcuni e la preoccupazioni di altri. La colonnina di Mercurio ha superato da più parti i 30 gradi.

Per bar e gelaterie, cominciano i giorni migliori. Quelli degli affari veri. In cui si cerca di guadagnare per compensare periodi dell’anno meno produttivi, soprattutto per le seconde. Non di rado si vedono code di bambini e ragazzi, con genitori e nonni al seguito, intenti a scegliere il gusto giusto per il loro gelato. Così come adulti che, magari, lo utilizzano come sostituto del pranzo. Loro sì che dovrebbero conoscere l’abbinamento giusto, al di là del discorso calorico.

Il prezzo del gelato, come tanti altri inevitabilmente, è schizzato nelle ultime stagioni. Oggi, ben difficilmente si va sotto i 2 euro per uno piccolo. Le classiche 4000 lire del vecchio conio, con cui, una ventina d’anni fa, si poteva acquistare un cono mega. Altri tempi, lo sappiamo.

Tuttavia, anche se su un costo contenuto, a lungo andare, questo può andare a incidere sul nostro bilancio familiare estivo. Pensiamo a chi abitualmente ne consuma uno o più al giorno. Magari esagerando con tre gusti o l’aggiunta di panna. Insomma, una tantum non cambia granché, quotidianamente molto di più.

Come fare un buon gelato in casa senza gelatiera e in pochi minuti evitando di spendere inutili soldi al bar

Per questo si possono trovare alternative. Un buon gelato possiamo farlo tranquillamente a casa nostra e senza neppure disporre di quella che un tempo chiamavamo “macchina del gelato”. Una famosa pubblicità degli anni ’80, con il suo ritornello, potrebbe essere attuale anche oggi. “In tre minuti – diceva – che prelibato”.

Oggi vedremo come, senza la gelatiera, possiamo ottenere comunque un gustoso risultato in pochissimo tempo. Partendo da due ingredienti principali: la banana e il latte. Fondamentale, però, è il primo, perché essa non contiene grandi quantità acqua, ma molta pectina, che è un carboidrato che facilita la gelificazione.

Quelli che poi andremo ad abbinare loro dipenderanno dai nostri gusti. Possiamo scegliere delle fragole, le prime ciliegie o albicocche, altri frutti di bosco oppure del cioccolato o della menta.

L’importante è che tutto venga congelato almeno con 3 ore di anticipo. Quindi, possiamo mettere il latte nei classici oggetti che utilizziamo per formare i cubetti di ghiaccio e metterlo in freezer con la banana. Stesso procedimento per tutti gli altri ingredienti. Poi, se vogliamo farlo ancor più naturale, non useremo lo zucchero, bensì il miele o, addirittura, i datteri.

Ci basterà un semplice frullatore, a quel punto, per mettere insieme il tutto. La banana e il latte ghiacciati, con gli altri ingredienti che vorremo aggiungere. L’importante è che siano tutti stati in freezer per almeno tre ore.

Ecco svelato, dunque, come fare un buon gelato in casa senza gelatiera in pochissimo tempo. Il risultato sarà davvero gustoso e potrà far sorridere anche le nostre tasche.

