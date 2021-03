Per prenderci cura di noi stessi, dobbiamo sicuramente partire dal viso. La faccia, infatti, è una delle prime cose che mostriamo agli altri. E, guardandoci allo specchio, dobbiamo esserne fieri. Per fare attenzione alla pelle del volto, la prima cosa che dobbiamo curare è certamente il contorno occhi. Borse e occhiaie, quindi, devono essere eliminati assieme alle zampe di gallina. Nel nostro precedente articolo “Come creare un efficace contorno occhi a casa che farà sembrare la pelle ringiovanita di anni”, avevamo già fornito un consiglio molto utile. Qui, infatti, potremo trovare una ricetta molto efficace per prendersi cura della pelle. E oggi vogliamo fornirne un’altra. Vediamo allora come apparire sempre più giovani e mai stressati con un contorno occhi naturale da fare direttamente a casa.

Gli ingredienti che ci occorreranno per questo contorno occhi fai da te

Per creare una crema efficace e potente, che possa rendere il nostro volto giovane e levigato, ci serviranno degli ingredienti fondamentali. Primo fra tutti il burro di karitè. Inoltre, dovremo procurarci l’olio di rosa mosqueta. Se non dovessimo trovarla, possiamo comunque sostituirla con l’olio di carota, di avocado o di mandorle dolci. Infine, cerchiamo anche la pomata omeopatica alla calendula. E ora vediamo come unire tutti gli ingredienti per apparire sempre più giovani e mai stressati con un contorno occhi naturale da fare direttamente a casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco tutti i passaggi che dovremo seguire per un contorno occhi che renderà la nostra pelle perfetta e invidiabile

Per prima cosa, misceliamo gli ingredienti di cui disponiamo. Quindi prendiamo il burro di karitè e mettiamolo in una ciotola. Ora, versiamo due o tre gocce di olio di rosa mosqueta e, successivamente, aggiungiamo anche la pomata omeopatica alla calendula. Mescoliamo fino ad ottenere un composto totalmente omogeneo. Quando vedremo che la nostra crema sarà abbastanza densa potremo applicarla intorno agli occhi, un po’ la mattina e un po’ la sera prima di andare a dormire. Il passaggio, ovviamente, dovrà essere eseguito dopo aver effettuato una perfetta detersione del viso. Ci teniamo a specificare, inoltre, che queste ricette non vengono da fonti mediche, ma dalla conoscenza popolare.