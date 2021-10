Nel contesto della celebrazione di Halloween i festeggiamenti sono alla base dell’evento.

Mandare i bambini a suonare ai campanelli dei vicini al ritmo di dolcetto o scherzetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ma anche mascherarsi in modo spaventoso, partecipare a feste a tema e guardare carrellate di film dell’orrore sono tutti elementi che compongono il quadro di questa festa particolare.

Oramai da tempo noi italiani abbiamo acquisito questa tradizione del folklore statunitense.

Questo evento ci allontana dalle nostre tradizioni che hanno una profondità temporale ineguagliabile, sicuramente nei confronti di quelle americane che possono risalire al massimo a 500 anni fa.

Potremmo riuscire a farla diventare definitivamente nostra grazie ad un tocco di fantasia tutta nostrana.

Come fare per aggiungere qualcosa di prettamente italiano ad un sostrato decisamente straniero?

Alla fine, l’arte della cucina ci contraddistingue nel mondo.

Per festeggiare Halloween in modo originale questa è la ricetta giusta

Perciò organizzare una cena a base di zucca durante la sera di Halloween magari invitando gli amici a vestirsi ad hoc e terminando la serata con un po’ di giochi a tema horror potrebbe essere la soluzione.

Ma cosa preparare fra i tanti piatti a base di zucca del repertorio culinario italiano?

Una ricetta semplice e veloce come primo piatto della nostra cena a tema potrebbe essere quella del risotto con zucca, mele, salvia e ricotta.

Questi gli ingredienti:

400 gr di riso

600 gr di zucca (prediligere quella già tagliata a cubetti)

Burro q.b.

1 mela

2 foglie di salvia

1 grossa cipolla

Ricotta salata q.b.

Peperoncino a piacere

Procedura di preparazione del piatto

Far bollire la zucca tagliata a cubetti in acqua non salata.

Nel frattempo che si prepara il brodo di zucca far soffriggere la cipolla, tagliata grossolanamente, nel burro aggiungendo ¼ dei cubetti di zucca, che avremo lasciato da parte, facendoli rosolare per qualche minuto.

Unire la salvia e il riso facendolo tostare e poi aggiungere, mescolando, un paio di mestoli di brodo.

A fine tostatura versare tutto il brodo con i pezzi di zucca ormai ammorbiditi e cuocere il riso girando di tanto in tanto.

A 5 minuti dalla cottura aggiungere la mela, che avremo tagliato con la buccia a piccoli dadini, girando con attenzione.

Arrivare a fine cottura e servire nei piatti con una generosa grattata di ricotta salata.

Insomma, per festeggiare Halloween in modo originale questa è la ricetta giusta ed abbinarvi un buon vino novello creerebbe un ottimo e gustoso accostamento.