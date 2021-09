Con l’arrivo della stagione autunnale siamo soliti staccare tutte le foglie alle nostre piantine aromatiche. Preoccupati per la stagione fredda è meglio pensare subito alla raccolta e alla conservazione. Quindi, come per il basilico, tiriamo via le foglie di salvia e le congeliamo per utilizzarle tutto l’anno. Ma in realtà seguendo dei piccoli accorgimenti possiamo ancora sfruttare la nostra pianta per un altro mese intero, e godere delle foglioline di salvia fresche per insaporire tutti i nostri piatti.

Non sempre è facile coltivarla in balcone

Contrariamente a quel che si pensa la salvia non è sempre facile da coltivare in vaso. Rispetto alle altre piante aromatiche avremo sicuramente notato che tende a seccare prima. E anche i migliori pollici verdi avranno fallito almeno una volta con questa profumata piantina. Questo perché la salvia ama gli spazi ampi in cui può crescere rigogliosa. Quindi meglio trapiantarla in un angolino del giardino, se è possibile, oppure in un orto da balcone. Se abbiamo poco spazio allora utilizziamo un vaso molto grande. Non solo avremo salvia a non finire, ma potremo ammirare i suoi splendidi fiorellini lilla.

3 preziosi suggerimenti per allungare la vita alla nostra piantina di salvia anche in autunno

Il primo suggerimento sembra banale ma in effetti non tutti ci pensano. Evitiamo di bagnare le foglie quando annaffiamo la pianta. Procediamo sempre con l’innaffiatura nel sottovaso o nel terriccio. In questo modo le foglie non rimarranno umide e resisteranno anche al gelo. La salvia infatti è una pianta sempreverde e resiste bene anche alle temperature più basse.

Il secondo suggerimento riguarda il terriccio in cui l’abbiamo piantata. Per evitare che marcisca per l’acqua stagnante dobbiamo drenarlo bene. Sul fondo dell’orto da balcone o del vaso aggiungiamo uno strato di argilla espansa. Infatti quest’ultima non è solo utile per le piante ornamentali ma anche per quelle aromatiche.

Per finire vediamo come prepararla all’inverno

Spesso si fa l’errore di portarla all’interno causandole uno shock termico. Motivo per cui spesso la pianta non resiste a lungo e muore. Lasciamola quindi sul balcone, in una zona esposta ai raggi solari e ben arieggiata. Ma non copriamola con una serra fai da te, invece utilizziamo un metodo semplice ed economico. Mettiamo, sopra il terriccio, della corteccia sbriciolata che lo proteggerà dal freddo.

Ecco quindi 3 preziosi suggerimenti per allungare la vita alla nostra piantina di salvia anche in autunno. Se invece stiamo pensando di piantare della salvia da zero, facciamo attenzione. Non usiamo i semi ma sempre le piantine che vendono nei vivai o supermercati. Rinvasiamole subito e cambiamo il terriccio, in questo modo cresceranno rigogliose.