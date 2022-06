Non è un mistero che l’estate sia un po’ il periodo delle insalatone. Persino bar e ristoranti hanno scelto di adeguare la propria offerta alla richiesta di tanti che provano a mangiare leggero, senza rinunciare al gusto. La strategia è sempre la stessa: abbinare ad una fonte proteica (tonno, salmone, salumi magri) altri elementi con una base principale vegetale.

Attenzione, però, a non illudersi che sia sempre e comunque un piatto ipocalorico. A volte, ad esempio aggiungendo troppi formaggi, si rischia di andare esattamente nella direzione opposta. Così come, in altre circostanze, si potrebbe finire per esagerare con i condimenti. E proprio per fare una buona insalata estiva torna utile fare una salsa che gli dia gusto senza innalzare troppo il livello di calorie.

Cosa serve

Si parte, ovviamente, dagli ingredienti:

200 grammi di yogurt greco

2 cucchiai di olio di oliva

1 cucchiaio di succo di limone

Foglie di prezzemolo, sminuzzate

sale

pepe

1 spicchio d’aglio, pulito e poi sminuzzato

Per fare una buona insalata estiva ecco come fare una gustosa salsa per condirla con poche calorie

La preparazione è molto semplice. Basta, infatti, mettere tutti gli ingredienti all’interno di un frullatore, per poi mixare il tutto. L’obiettivo creare una salsa cremosa o comunque della consistenza paragonabile a quelle che si trovano in commercio.

Non mancano, ovviamente, le possibili variazioni. Allo yogurt greco, ad esempio, si potrebbe preferire quello bianco normale. Ma i potenziali cambiamenti sono davvero tanti. Chi, ad esempio, amasse la rucola potrebbe sceglierla per sostituire il prezzemolo. Si tratta di scelte di gusto e l’unico limite è la fantasia di chi opera.

Dopo aver provveduto a frullare tutto, si otterrà il composto finale che potrà essere conservato in frigorifero. Sarebbe opportuno per un periodo che non vada oltre un giorno o un giorno e mezzo. Per evitare sprechi sarebbe sempre ideale produrne una quantità adeguate alle esigenze.

Non solo per insalata estiva, tanti i possibili usi in cucina

Dopo aver realizzato questa particolare salsa yogurt, si avrà una risorsa da utilizzare a trecentosessanta gradi nelle proprie ricette. Oltre ad essere utilissima per condire in modo la light le insalate estive, può diventare una salsa di accompagnamento.

Potrebbe essere, ad esempio, utile come alternativa alla maionese da spalmare sui tramezzini. Anche perché, soprattutto d’estate, si è sempre alla ricerca di soluzioni per preparare la cena senza cucinare. Soprattutto, ovviamente, chi non ama stare ai fornelli o non ha una grande passione per la cucina.

Lettura consigliata

5 idee super veloci per stuzzichini ideali per un aperitivo estivo fatto in casa e senza cottura