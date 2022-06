La propria giornata di matrimonio, soprattutto se organizzata secondo la tradizione italiana, può arrivare davvero a costare una fortuna.

Una delle voci che, sicuramente, costa maggiormente dopo il pranzo con gli invitati, è l’abito della sposa.

Alcuni abiti possono arrivare a costare anche più di 5mila euro, soprattutto se sartoriali e fatti su misura.

Poi c’è la spesa per la location, le fedi e le bomboniere. A proposito di queste ultime, ci sono 5 idee per bomboniere belle, tecnologiche e sostenibili.

Come si può alleggerire il budget del proprio matrimonio? Si può risparmiare, per esempio, sull’abito da sposa? E se è sì, come?

In questo articolo vedremo che è possibile risparmiare sull’abito da sposa con un segreto che pochi conoscono.

Risparmiare sull’abito da sposa è possibile con questo metodo innovativo che pochi conoscono, ma che potrebbe essere l’idea giusta

Comprensibilmente la sposa per il suo giorno speciale vuole essere splendida, unica e indossare un abito fantastico. Ecco perché molte spose sono disposte anche a spendere migliaia di euro per sembrare perfette.

Ma c’è un segreto per sembrare bellissime, indossare l’abito dei propri sogni e risparmiare un bel po’ di soldi: non acquistare il proprio abito, ma noleggiarlo.

Esatto, l’abito da sposa si può noleggiare. In questo modo si potrà risparmiare sino ai due terzi del prezzo di acquisto effettivo dello stesso abito. A seconda del fornitore, il prezzo include un deposito e le spese di pulizia.

È vero che si potrebbe anche risparmiare acquistando un vestito più economico, ma in questo caso la qualità sarebbe nettamente inferiore a un buon abito. Noleggiare, invece, significa risparmiare e indossare comunque l’abito dei propri sogni di ottima fattura. Generalmente i prezzi di un noleggio vanno dai 300 ai 1.000 euro ma nel caso di un abito da sposa semplice, si possono arrivare a spendere anche 200 euro.

Quali sono i vantaggi del noleggiare un abito da sposa?

Risparmiare sull’abito da sposa è sicuramente il primo vantaggio del noleggio. Il risparmio è notevole e il budget ne risentirebbe in positivo.

Un altro enorme vantaggio è che quando si noleggia un abito da sposa, dopo il matrimonio non ci si deve più preoccupare di esso. Chi lo ha dato in noleggio si occuperà della pulizia e della sua conservazione.

In questo modo, oltre a risparmiare tanti soldi, faremo una scelta sostenibile. Le risorse necessarie per produrre un abito da sposa sono davvero tante. Ci vogliono molte risorse naturali e umane per produrre un vestito che deve essere indossato solo per un giorno.

Questo non accade invece se più persone indossano lo stesso vestito e in questo modo gli donano una vita più lunga.

