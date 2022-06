Negli ultimi anni la Cucina ha avuto una visibilità mediatica importante. Tanti chef sono diventati famosi. Molti programmi hanno avuto successo. Non tutti, però, hanno voglia di passare ore ai fornelli. Alcuni, inoltre, semplicemente potrebbero non averne il tempo.

Ed ecco perché potrebbero tornare utili queste 3 velocissime idee per preparare una cena estiva leggera senza farsi troppi problemi. Non sono, ovviamente, piatti degni di una cucina stellata, ma sono sicuramente soluzioni pratiche. Si tratta di opzioni o combinazioni a cui, a volte, non si pensa.

Per una cena estiva leggera e veloce ci sono soluzioni semplici

Tutti, ad esempio, potrebbero avere in casa delle piadine che si comprano al supermercato. Quello che fa la differenza, in molti casi, è ciò che ci si mette dentro. Provare, ad esempio, a farcirle con della provola affumicata, del salmone e della rucola potrebbe dare soddisfazioni a molti. La combinazione dei sapori sarà, infatti, sicuramente degna di nota.

Basterà, ovviamente, preparare la piadina e cuocerla in una padella antiaderente per avere una cena gustosa. Come contorno si potrebbe aggiungere un’insalata.

3 velocissime idee per preparare una cena estiva leggera in pochissimi minuti e senza troppe calorie

Tre ingredienti sono sufficienti anche per l’altra soluzione. Basta, infatti, dotarsi di bresaola, rucola e scaglie di grana. L’unica cosa da fare è impiattare semplicemente una delle combinazioni più apprezzate della “cucina a freddo”, quantomeno in ambito casalingo e non professionale.

Il condimento diventa poi una scelta personale. C’è, ad esempio, chi preferisce l’olio extravergine di oliva, chi l’aceto balsamico, la glassa di aceto balsamico o il limone. E se ci si affida a materie prime di qualità questo è un piatto che trova grande apprezzamento del palato. Aggiungerci dei crostini di pane può rappresentare un’opzione aggiuntiva da non trascurare.

Una cena veloce con soluzioni comuni, ma con variazioni importanti

Altra soluzione è fare dei tramezzini con qualche variazione. Invece della maionese, ad esempio, si potrebbe preparare una crema di tonno. Basta frullare del tonno acquistato al supermercato, un formaggio spalmabile, magari del pepe e grana. Dopo aver mixato il tutto sarà necessario conservare tutto in frigo per quindici-venti minuti.

Dopo l’attesa si potrà spalmare la crema ottenuta sui tramezzini, aggiungendo pomodoro e insalata. E per chi le gradisce anche pezzi di uova sode e olive. Non sarà il piatto dell’anno, ma il gusto non manca. Quest’ultima soluzione, tra l’altro, creando tramezzini più piccoli è ottima anche per degli eventi. Diventa, ad esempio, un’opzione in più come stuzzichini da inserire tra le diverse idee per un aperitivo casalingo.

Lettura consigliata

Ecco come fare un dolce gelato in casa senza gelatiera, in pochi minuti e con pochissime calorie