Molti pensano che mangiare una verdura cruda o cotta sia la stessa cosa. Dopotutto, sempre di verdura si tratta. In realtà, il modo in cui si preparano e si mangiano i cibi può cambiare la quantità di nutrienti che si riescono ad assumere.

Parlando di frutta e verdura primaverili, molte sono ricche di una vitamina tanto importante per il nostro corpo: la vitamina C. Tuttavia, solo preparandole in un certo modo se ne può godere appieno.

Come dare al corpo il giusto apporto di vitamine e altri nutrienti

Sono diversi i modi in cui il corpo può riceve le vitamine e gli altri nutrienti, per esempio accumulandoli nell’organismo stesso, ma anche tramite l’alimentazione. In caso di carenze, il medico potrebbe anche proporre di assumere degli integratori, che tuttavia a volte potrebbero causare diversi problemi fisici.

Alcune vitamine potrebbero alzarsi o abbassarsi in base alla stagione, come la vitamina D, che si può assumere in una pasta al pesce velocissima da preparare.

In primavera, abbiamo a disposizione molta frutta e verdura ricche invece di vitamina C, una barriera naturale del sistema immunitario grazie ai suoi poteri antiossidanti.

Tra i frutti che ne sono più ricchi troviamo arance, fragole e limoni, ma anche mandarini e kiwi. Le verdure che ne contengono di più sono invece broccoli, spinaci, pomodori e peperoni.

Tuttavia, è importante sapere come prepararli per poter mantenere i nutrienti e assumere il massimo di vitamina C possibile.

Per fare tesoro della vitamina C ecco come bisognerebbe mangiare e conservare frutta e verdura di stagione

La vitamina C tende a sciogliersi nell’acqua e non tollera le alte temperature, per questo rischia di perdersi quando si cucinano gli alimenti nell’acqua. Per trarne quindi tutti i benefici possibili, sarebbe preferibile consumare frutta fresca e verdura cruda o poco cotta.

Inoltre, anche la conservazione è importante e si consiglia di consumare questi alimenti dopo massimo 3 o 4 giorni.

In questo modo si riuscirà a raggiungere più facilmente la quantità di vitamina C adeguata. Gli adulti ne avrebbero un fabbisogno giornaliero tra circa 70 mg per le donne e 90 mg per gli uomini. La quantità quotidiana necessaria per le donne aumenta in caso di gravidanza.

Per fare tesoro della vitamina C, quindi, bisognerebbe preparare e consumare frutta e verdura in questo modo. Di certo non sarà difficile, dato che i cibi freschi e di stagione sono sempre i più buoni da portare in tavola. Proviamo ad esempio questo velocissimo contorno con carciofi, finocchi e mele per fare un pieno di salute.