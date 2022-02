A tavola, anche gli abbinamenti più inconsueti possono rivelarsi delle prelibate leccornie per il palato. Chi è creativo in cucina sa bene che unire gli alimenti tra loro è una vera e propria arte e spesso si ottengono risultati inaspettati.

Uno di questi è la combinazione leggera e gustosa tra i finocchi e la frutta. Quella usata più spesso per accompagnare i finocchi è l’arancia, mentre un’altra opzione meno conosciuta è la mela.

Oltre a mele e finocchi ecco l’ortaggio di stagione da usare in questo contorno salutare e leggero pronto in 10 minuti

Per preparare un contorno leggero e sano bastano davvero poca fatica e pochi ingredienti economici. In soli venti minuti si può cucinare un contorno di verza, da fare al forno anziché stufata, per renderla ancora più saporita e sfiziosa.

Se si ha meno tempo, invece, in soli dieci minuti se ne può preparare uno a base di finocchi, mele e carciofi. Perfetto anche per un pranzo al volo, richiede pochi ingredienti per ottenere 4 o 5 porzioni:

4 carciofi;

2 finocchi;

1 mela verde Granny Ramsey Smith;

succo di 1 limone;

1 cucchiaio di senape;

parmigiano grattugiato a scaglie quanto basta;

sale, pepe e olio extravergine di oliva quanto basta.

Per iniziare la preparazione, innanzitutto bisogna lavare sotto l’acqua corrente la mela e i finocchi, che saranno da tagliare a piccole striscioline.

Oltre a mele e finocchi ecco l’ortaggio invernale da aggiungere per completare questo speciale contorno: i carciofi. Andranno lavati con l’acqua e puliti eliminando la punta, le foglie esterne e la parte finale del gambo.

Come preparare il nostro contorno di finocchi con carciofi, parmigiano ed un frutto saporito

Dopo aver preparato gli ingredienti, bisogna prendere i cuori dei carciofi e affettarli finemente. Per evitare che si anneriscano, è importante metterli subito in ammollo in una scodella con acqua e un po’ di succo di limone.

Quindi, è il momento di tagliare la mela ed emulsionare il rimanente succo di limone con senape, sale, pepe e olio. Ci si può aiutare con una frusta a molla piatta o a mano, oppure con un mixer.

In un’insalatiera si potranno a questo punto unire tutti gli ingredienti, versando sopra la salsa solo alla fine. Dopo aver mescolato, terminare il piatto dando una spolverata di scaglie di grana e servire immediatamente.

Questo contorno sarebbe perfetto per accompagnare, ad esempio, dei morbidi bocconcini di pollo con peperoni e yogurt.