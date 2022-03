Con l’arrivo della primavera, anche il corpo e l’umore potrebbero subire dei cambiamenti. Alcune persone più di altre sentono il cambio di stagione, provando sensazioni di disagio anche fisiche.

Chi soffre di alcuni tipi di allergia potrebbe veder peggiorare i sintomi, da non confondersi con quelli di un raffreddore virale. Già dall’inverno, inoltre, alcune persone potrebbero vedersi abbassare i livelli nel sangue di una vitamina alleata delle ossa.

Ecco la vitamina che potrebbe abbassarsi in inverno e primavera e come assumerla in una pasta al pesce velocissima da preparare

Fare degli esami del sangue regolari è importante per monitorarne eventuali variazioni e intervenire di conseguenza con l’aiuto del medico. Un basso livello di piastrine, ad esempio, potrebbe indicare la presenza di alcune malattie.

Soprattutto nei cambi di stagione, bisognerebbe controllare anche i livelli delle vitamine. Tra queste, la vitamina D potrebbe veder aumentare i suoi livelli in estate e autunno ed essere più bassa in inverno e primavera. Importante per la salute di ossa e denti, questa vitamina viene prodotta dall’organismo dopo che la pelle è stata esposta al sole.

Anche con la dieta si può assumere vitamina D. Tra gli alimenti che ne sono più ricchi troviamo alcuni pesci grassi, il fegato, i tuorli d’uovo e i funghi.

Ecco la vitamina che potrebbe abbassarsi in inverno che potremmo quindi aver bisogno di integrare. Scopriamo come assumere la vitamina D in un piatto di pasta delizioso con sgombro e limone.

Come preparare la pasta allo sgombro e limone

Facile e veloce da preparare, la pasta allo sgombro e limone è un primo di pesce perfetto per un pranzo al volo. Per prepararne due porzioni serviranno:

160 g di pasta;

80 g di sgombro sgocciolato;

1 filetto di acciughe sott’olio;

1 spicchio d’aglio;

succo di 1 limone;

sale, prezzemolo e olio EVO quanto basta.

Mentre si lascia cuocere la pasta in abbondante acqua salata, si può preparare il condimento. In una padella antiaderente bisogna far soffriggere l’aglio e l’acciuga in un filo d’olio. Quando l’acciuga si è sciolta, si può aggiungere lo sgombro, da far cuocere per qualche minuto.

Nel frattempo, in una ciotolina con mezzo bicchiere d’acqua va spremuto il limone e filtrato il relativo succo, da versare quindi nella padella.

Dopo un paio di minuti si può aggiungere la pasta nel condimento e farla saltare a fuoco vivo. Quando è il momento di servire, una spolverata di prezzemolo darà il tocco finale a questo piatto squisito.

Lettura consigliata

Chi soffre di questa allergia ai pollini dovrebbe fare attenzione quando mangia questi alimenti che potrebbero peggiorare i sintomi