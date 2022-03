Spesso in casa ci ritroviamo con una grande quantità di oggetti che non usiamo ormai da lungo tempo. In questa categoria ricadono soprattutto quelli che utilizzavamo da bambini, come vestiti e giocattoli. Potremmo averli tenuti per ragioni affettive, ma forse potremmo separarci da alcuni di questi per rendere la casa più pulita e ordinata. Questo infatti è uno dei passaggi essenziali del metodo di riordino giapponese più famoso al Mondo. Oltretutto, potremmo guadagnare una discreta somma, se seguiamo i passaggi giusti.

Cosa fare con giocattoli vecchi e vestiti per bambini che possono valere oro se li vendiamo in questo modo

Innanzitutto, dobbiamo fare una selezione fra ciò che vogliamo tenere o dare via. Poi, dovremmo valutare le loro condizioni. Se sono scarse, allora andranno buttati. Se invece le loro condizioni sono accettabili, dobbiamo decidere se e quali donare per poi individuare gli oggetti da vendere. Separiamo i mucchi di questi oggetti e passiamo alla fase successiva.

Assicuriamoci che gli oggetti che vogliamo vendere non siano rovinati irreparabilmente, magari con macchie o pezzi mancanti. Potremmo anche verificare su internet se siamo in grado di trovare i pezzi per aggiustarli, così da aumentare il valore dell’oggetto. Dopodiché puliamoli accuratamente, perché un oggetto sporco sembrerà in condizioni peggiori di quelle reali.

Adesso scattiamo delle belle foto di qualità in piena luce e su uno sfondo neutro. Poi, cerchiamo su internet il prezzo di vendita degli stessi oggetti. Ad esempio, potremmo guardare i prezzi di quegli stessi oggetti che sono stati effettivamente venduti. In questo modo, potremmo proporre il prezzo giusto e addirittura scoprire di avere dei piccoli tesori nascosti a prendere polvere in soffitta.

Non ci resta che scegliere dove vendere i nostri oggetti e realizzare una descrizione esaustiva e convincente. Se vendiamo online assicuriamoci di utilizzare tutte le parole chiave rilevanti.

Dove vendere oggetti usati

Ormai abbiamo disposizione tantissime opzioni per vendere i nostri oggetti usati. Se nella nostra città ci sono dei negozi di seconda mano, possiamo valutare di affidarli a loro. In questo modo non dovremo fare altro che ritirare i soldi una volta che i nostri oggetti verranno venduti. In questo caso, però, una percentuale dovrà andare al negozio per il loro servizio. Altrimenti, possiamo vendere i nostri oggetti online. Una delle opzioni più gettonate sarebbe usare eBay, piattaforma leader per la vendita di oggetti usati anche all’asta.

Poi, negli ultimi tempi hanno acquistato molta popolarità siti e app specializzati come ad esempio Vinted, Vestiaire Collective, Wallapop, Subito.it e Shpock. Anche Facebook però funziona molto bene per vendere oggetti di ogni tipo, se li carichiamo nell’apposita sezione chiamata Marketplace. Altrimenti, ci sono tanti gruppi Facebook in cui pubblicare i nostri annunci dopo esserci iscritti. Ecco quindi spiegato cosa fare con giocattoli vecchi e vestiti usati.