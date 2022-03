Sappiamo tutti quanto siano fondamentali le vitamine per il benessere dell’organismo. Questi elementi sono importantissimi per i muscoli, le ossa, la vista, il sistema immunitario, e così via. Quando questi nutrienti sono insufficienti, il nostro corpo ci manda dei chiari segnali. Ad esempio, il formicolio alle mani potrebbe dipendere dalla carenza di una vitamina fondamentale. In questo caso, l’alimentazione giocherebbe un ruolo davvero importante. Infatti, molte di queste vitamine possono essere assunte attraverso alcuni cibi.

Per fare il pieno di vitamina D, oltre al solito salmone potremmo scegliere questo pesce povero di grassi e ricco di proteine

La vitamina D, in particolare, è definita la “vitamina del sole”, perché il nostro organismo la produce in seguito all’esposizione ai raggi solari. Ma può anche essere integrata con l’assunzione di alcuni alimenti. Pensiamo ai funghi, ai tuorli dell’uovo e ad alcuni tipi di pesce, come lo sgombro e il salmone. La vitamina D favorirebbe il processo di mineralizzazione dell’osso. Quindi è un elemento da assumere quotidianamente. Abbiamo parlato di alcuni alimenti che potrebbero contenere questa vitamina. Ma dobbiamo aggiungere alla lista anche un altro prodotto. Parliamo di un pesce che vive nei fondali sabbiosi e che non compare spesso sulle tavole.

Ci riferiamo alla gallinella di mare, un pesce molto longevo che vive anche nel Mar Mediterraneo. È caratterizzato da una testa grande, un corpo affusolato, la mascella sporgente e il tipico colore rosa. Un pesce molto versatile e dalle carni gustose. Può essere preparato gratinato al forno oppure fritto. Un pesce ottimo da inserire nelle zuppe e da preparare grigliato. Stiamo attenti alla cottura, perché le temperature troppo alte potrebbero rendere la carne dura.

Parliamo delle notevoli proprietà nutrizionali

La gallinella di mare avrebbe delle notevoli proprietà. Non solo per fare il pieno di vitamina D e proteggere le ossa. Ma questo pesce sarebbe anche povero di grassi e ricco di proteine di alta qualità. Un pesce magro (80 calorie per 100 grammi) da inserire in ogni tipo di regime alimentare. La presenza dei minerali aiuterebbe la salute del cuore e a tenere sotto controllo la pressione del sangue. Nonostante la gallinella di mare sia un pesce delle importanti proprietà nutrizionali e a basso prezzo, poco compare sulle nostre tavole.

