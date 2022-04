Attenzione a questi dati aggiornati sull’economia italiana tra giovedì 28 e venerdì 29 perché potrebbero segnare una mazzata per Piazza Affari

L’agenda degli appuntamenti dell’ultima ottava di aprile sarà in crescendo. Dopo i primi 3 giorni scarni in termini di market movers, infatti, arriverà una due giorni di fuoco in termini di dati “sensibili”. Tra i tanti che esporremo nel seguito, attenzione a questi dati aggiornati sull’economia italiana nella parte finale di ottava.

L’inizio di ottava

La settimana partirà con una serie di dati tedeschi alle 10.00. Spiccano in particolare le aspettative di business, la valutazione dell’attuale situazione e l’indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania. Tutti i dati sono aggiornati al mese di aprile.

Alle 11.00 Bruxelles pubblicherà il dato mensile sulla produzione di costruzioni (febbraio) e Londra quello sulla tendenza degli ordini industriali (aprile).

Market movers di martedì 26

Si partirà all’1,30 con i dati nipponici sul tasso di disoccupazione e il rapporto tra domanda e offerta di lavoro (marzo). Tuttavia, l’agenda degli eventi sarà folta e incisiva negli States. Dalle 14.30 in poi arriverà il dato sui principali ordinativi di beni durevoli, l’indice dei prezzi delle case e delle abitazioni, il Redbook. Poi il rapporto sulla fiducia dei consumatori, il dato sulle vendite di case nuove e di abitazioni nuove, diversi indici sulla produzione di beni e servizi.

L’agenda degli eventi a metà ottava

I dati australiani sull’inflazione (IPC annuale e trimestrale, prezzi al consumo, indice d’inflazione) daranno il via alla giornata di mercoledì. In Europa segnaliamo il rapporto della GFK (H 8.00) sul clima fra i consumatori tedeschi e alle 8.45 l’indice della fiducia dei consumatori francesi. Alle 10.00 Roma diffonderà il dato sul saldo della bilancia commerciale non-UE (marzo). Oltreoceano segnaliamo alle 14.30 la bilancia commerciale di beni (marzo) e le scorte dettaglio, auto escluse (marzo). Alle 16, infine, arriverà il dato sui contratti pendenti di vendita di abitazioni (marzo).

Attenzione a questi dati aggiornati sull’economia italiana tra giovedì 28 e venerdì 29 perché potrebbero segnare una mazzata per Piazza Affari

La nottata sarà densa di dati asiatici rilevanti. L’Australia pubblicherà l’indice dei prezzi all’esportazione e quello alle importazioni del 1° trimestre e le vendite al dettaglio di marzo. il Giappone i dati sulla produzione industriale di marzo e il dato sulle vendite al dettaglio (sempre marzo). La Nuova Zelanda, infine, i dati sull’import/export, il saldo della bilancia commerciale, il livello di fiducia delle aziende e il dato sulle vendite al dettaglio.

Alle 9.00 uscirà l’indice IAPC spagnolo (aprile) e il tasso di disoccupazione spagnolo del 1° trimestre. Alle 10.00 raffica di dati italiani: livello di fiducia delle aziende (aprile), indice della fiducia dei consumatori (aprile), le vendite industriali (annuale e mensile, febbraio). Poi alle 11.00 arriveranno i dati dell’Eurozona: fiducia dei consumatori, aspettative di inflazione dei consumatori, sentimento del settore dei servizi ed industriale. Alle 14.00, infine, arriveranno i dati tedeschi sul carovita di aprile.

Venerdì 29 aprile

Si partirà alle 7.30 con i dati francesi sul PIL del 1° trimestre, le spese dei consumatori a marzo e, alle 8.45, l’indice IPP di marzo. Alle 9.00 sia Berlino che Madrid pubblicheranno i dati sul PIL del 1° trimestre. Un’ora dopo arriverà il dato sul PIL italiano (annuale e 1° trimestre) e alle 10.30 il PIL portoghese. Tuttavia, occhio ai dati sul carovita italiano. Conosceremo alle 11.00 gli indici IPC e IAPC annuale e mensile riferiti ad aprile, e alle 12.00 l’indice IPP, sempre annuale e mensile ma riferito a marzo. Negli USA segnaliamo gli indici sulle retribuzioni e il reddito personale (14.30) e il sentimento d’aspettativa dei consumatori del Michigan (aprile) alle 16.00.

