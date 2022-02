La tradizione culinaria italiana è molto ricca e varia. Ogni Regione ha ricette particolari depositate, come il ragù bolognese o il pesto genovese, e tante altre tramandate da generazioni. Ogni famiglia, poi, ha apportato con gli anni tante modifiche, in modo da rendere più personali dei piatti e magari ancora più buoni rispetto a quelli riconosciuti come ufficiali. Qualcosa che accomuna gran parte di chi cucina è evitare gli sprechi. Può capitare di preparare qualcosa in più e gettarlo non sarebbe la scelta migliore, anche perché si può ormai riciclare di tutto seguendo qualche ricetta sfiziosa.

Ci sono tanti modi, ad esempio, per fare con gli avanzi di carne qualcosa di gustoso. Così come con rimasugli di pasta o risotti. Per non parlare del pane raffermo con cui inventare piatti dolci o salati davvero gustosi. Col pane avanzato, infatti, messo a bagno nel latte o nell’acqua con l’aggiunta di qualche ingrediente, in molti preparano polpette o dolci. In questo modo non si butta nulla e si risparmiano anche dei soldi.

Per fare con gli avanzi di carne un secondo piatto squisito basterebbero patate, carota e poco altro

Per preparare le polpette con avanzi di carne ci serviranno:

200 g di carne avanzata (spezzatino, arrosto etc.);

80 g di patate bollite;

un uovo;

80 g di caciocavallo;

sale e pepe;

noce moscata;

olio extravergine d’oliva;

2 friggitelli;

100 g di taccole;

una carota;

brodo vegetale;

prezzemolo.

Per la glassa:

50 ml di aceto balsamico;

50 g di burro;

2 spicchi d’aglio.

Tagliare finemente o tritare la carne avanzata. Tagliare a cubetti il formaggio e schiacciare le patate. Inserire questi ingredienti in una ciotola e aggiungere un uovo, del prezzemolo, un pizzico di sale, di pepe e un po’ di noce moscata. Amalgamare bene il tutto e formare delle polpette ben compatte. Riscaldare l’olio e friggerle. Appena cotte, mettere in un contenitore con della carta assorbente.

Adesso è il turno delle verdure. Tagliare a pezzi la carota, i friggitelli e le taccole, saltare tutto in padella con una goccia d’olio, versare del brodo vegetale e lasciare cuocere. A questo punto bisognerà preparare la glassa. In un padellino riscaldare il burro e far rosolare gli spicchi d’aglio da togliere dopo qualche minuto. A questo punto versarvi l’aceto e farlo diventare semisolido. Versare le polpette nella glassa e impiattare dopo qualche minuto insieme alle verdure.