Mai più capi che si restringono e puzza in lavatrice con questo trucchetto infallibile che li farà tornare come nuovi

La lavatrice è indispensabile, anche se è uno degli elettrodomestici che consuma di più e, per questo, fa schizzare la bolletta alle stelle. Se è vero che è stata inventata per darci una mano, è altrettanto vero che non sempre ci restituisce i capi per come li avevamo lasciati.

Infatti, sarà capitato di trovare maglie macchiate a causa della candeggina, o maglie ristrette, soprattutto quelle di lana. Oppure, sarà capitato di trovare capi ancora puzzolenti. La causa di tutto ciò è da ricercare nei nostri comportamenti errati. Per esempio, abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio degli asciugamani ed è per questo motivo che spesso puzzano.

In pratica, siamo noi a sbagliare. Infatti, per ogni capo, dovremmo leggere attentamente l’etichetta riportata all’interno. Dovremmo vedere il lavaggio consigliato, se a mano o, appunto, in lavatrice. Da considerare anche i gradi, nonché i tessuti e i detersivi.

A tal proposito, ecco come dividere i capi in lavatrice e come caricarla, per avere un bucato sempre profumato e senza macchie. Imparando le regole basiche ma essenziali, che riguardano il corretto lavaggio in lavatrice, non dovremmo avere più spiacevoli sorprese.

Inoltre, ricordiamo anche che se la lavatrice emana un cattivo odore, di conseguenza, non aspettiamoci capi profumati. Il problema, dunque, oltre ai nostri errori, sta a monte. Magari vi è troppo calcare, oppure le guarnizioni sono sporche e, per questo, sono la causa di macchie scure sui capi.

Controlliamo che la lavatrice sia in ottimo stato. Semmai dovesse presentare qualche problema, proviamo con i rimedi naturali e, se non dovesse cambiare niente, chiamiamo l’esperto per la manutenzione. In ogni caso, i rimedi naturali e i trucchetti della nonna possono aiutarci, eccome.

Il panico della maglia che si restringe

La lavatrice ha finito il suo lavaggio, apriamo l’oblò, prendiamo i capi e assistiamo alla scena che mai avremmo voluto vedere. La nostra maglia preferita si è ristretta. Prima di disperarci, proviamo un trucchetto della nonna.

Innanzitutto, per la maglia di cotone o qualsiasi altro capo di questo tessuto o di quelli sintetici, prendiamo una bacinella d’acqua ghiacciata e versiamo qualche goccia di balsamo per capelli. Immergiamo la maglia e lasciamo che il prodotto agisca per circa 15 minuti. Successivamente, la maglia andrà immersa in un’altra bacinella con solo dell’acqua fredda. Non vi sarà bisogno di rimetterla in lavatrice.

Mai più capi che si restringono e puzza in lavatrice con questo trucchetto infallibile che li farà tornare come nuovi

Per quanto riguarda i capi in lana, prendiamo una bacinella, questa volta contenente acqua calda, versiamo qualche goccia di aceto bianco, e immergiamo il capo. Lasciamo che il prodotto agisca per un’ora circa. Successivamente, trascorsa l’ora, cerchiamo di allungare il capo.

Il prossimo step sarà quello di immergere il capo in lana in un’altra bacinella, con acqua calda e un po’ di ammorbidente. Possiamo utilizzare anche il balsamo, qualora lo preferissimo.

Ecco perché non vi saranno mai più capi che si restringono e puzza. Utilizzando l’aceto, che cattura i cattivi odori, nonché il profumatissimo balsamo, ma anche l’ammorbidente, i nostri capi torneranno come prima, ed emaneranno un buonissimo odore di fresco e pulito.