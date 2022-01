Sulle nostre tavole ogni giorno fanno bella mostra di sé tanti piatti diversi. Nei giorni festivi, poi, complice il tempo libero, ci si può sbizzarrire di più, magari aggiungendo antipasti e un dolce al solito pranzo. Può succedere di cucinare, di domenica o meno, un po’ troppo cibo e di non sapere cosa fare di ciò che rimane. La situazione si complica quando ad avanzare è il riso. Cuocerlo bene è già un’impresa, poiché basta qualche minuto in più a farlo diventare pastoso e appiccicoso. Riscaldarlo, quindi, il giorno dopo non sembra una buona idea. Per fortuna, però, ci sono alcune ricette sfiziose per recuperare quel che resta di un buon risotto o di un semplice riso in bianco.

Gli avanzi di riso in bianco e risotto sono più gustosi riciclati con verza e formaggio per piatti unici da chef

Per iniziare, riciclare il riso utilizzando pure una verdura è ciò che propone questa ricetta.

Involtini di verza ripieni di riso

400 g di riso avanzato;

15 foglie di verza;

formaggio a pasta dura grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

sale.

In una pentola d’acqua bollente salata immergere una alla volta le foglie di verza. Dopo qualche minuto, metterle a scolare e poi asciugarle. A questo punto, tolta la parte centrale più dura, saranno pronte per essere riempite di riso. Avvolgere le foglie su se stesse, coprirle con del formaggio e disporle in una pirofila oliata e cosparsa di pangrattato. Irrorare gli involtini con un filo d’olio e cuocere in forno a 190 gradi per 15/20 minuti.

Polpettine al forno

300 g di riso avanzato;

una fetta di speck;

100 g di formaggio svizzero;

un uovo;

150 g di pangrattato;

olio extravergine d’oliva.

Un’altra idea

Tagliare lo speck e il formaggio e aggiungerli in una ciotola al riso insieme all’uovo e a un po’ di pangrattato. Formare delle polpettine, passarle nel restante pangrattato e posizionarle in una teglia rivestita con carta forno. Cuocere a 180 gradi per 20 minuti circa.

Risotto gratinato al forno

400 g di riso o risotto;

300 ml d passata di pomodoro;

2 mozzarelle;

50 g di parmigiano o grana;

mezza cipolla;

basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Soffriggere la cipolla nell’olio e poi versare la passata e un pizzico di sale. Appena è pronta, aggiungere qualche foglia di basilico e condire il riso. Aggiungere la mozzarella a pezzetti e il formaggio grattugiato. Versare in una teglia imburrata e cuocere in forno a 200 gradi per una ventina di minuti. Alla fine, gratinare sotto il grill per qualche minuto, fino a che non si formi una crosticina.

