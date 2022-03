Dopo gli occhi, le labbra sono uno degli elementi del viso che maggiormente catturano l’attenzione di chi ci sta intorno.

In questi ultimi anni, tuttavia, sono state certamente un po’ penalizzate per via dell’utilizzo della mascherina anti Covid.

Se da un punto di vista medico la mascherina si è dimostrata ineccepibile, più controversa è stata la sua valutazione cosmetica, per così dire.

C’è chi ne ha approfittato per evitare di truccarsi, riservando attenzione solo allo sguardo e chi invece l’ha condannata riscontrando pelle arrossata o irritata.

Ora che, però, soprattutto all’aperto, possiamo farne a meno, è bello ritrovare la propria femminilità, pur non lanciandosi in make up complicati.

In effetti, basterebbe puntare su una base leggera e omogenea usando sapientemente il correttore e valorizzare gli occhi applicando l’eyeliner in questo modo.

Ma le labbra? Se il gloss è una sorta di certezza, perché consente di renderle più luminose, ma anche piene, non è da sottovalutare nemmeno il rossetto.

A tal proposito, potremmo far tesoro di questo semplicissimo trucchetto per far sembrare le labbra morbide e carnose in modo naturale.

Questo stratagemma arriva dritto dal mondo coreano, che da sempre si distingue per riservare parecchia attenzione alla skincare e al make up.

A differenza di quanto si possa pensare, non sono richiesti strumenti di precisione, ma si tratta al contrario di ottenere un effetto sfumato.

Le blurred lips, ovvero labbra a effetto sfuocato, si ottengono semplicemente sfumando con le dita o un pennello per ombretto a setole morbide e allungate.

Per far sembrare le labbra morbide e carnose in modo naturale è così che andrebbe messo il rossetto

Non dovremmo fare altro che picchiettare sulle labbra un correttore apposito per poi sovrapporre il rossetto, tamponandolo dal centro verso l’esterno.

Da non dimenticare poi il punto luce, ottenuto semplicemente con una punta di gloss, con o senza glitter, al centro delle labbra.

Attenzione, però, perché non tutti i colori si adattano alla realizzazione di questa semplicissima tecnica di make up.

Sarebbe meglio privilegiare nuances come rosa nude o pesca per le pelli chiare e rosso fuoco, mattone o fucsia su carnagione più ambrata.

Potremmo anche implementare l’effetto carnoso, abbinando due sfumature dello stesso colore, con la più scura al centro e l’altra sovrapposta e sfumata verso l’esterno.

Ricordiamoci, inoltre, di preferire matite labbra e rossetti opachi a quelli liquidi, in quanto più semplici da sfumare.

Dal momento che l’attenzione si focalizza già sulla bocca, il suggerimento è quello di non esagerare con il trucco occhi, magari puntando solo su mascara.