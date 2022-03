Uno dei castelli più belli ed esclusivi d’Italia è la destinazione perfetta per gite ed eventi tra le colline del Prosecco

Ci sono dei castelli che si distinguono per gusto ed eleganza sparsi su tutto il territorio nazionale. Se però vogliamo vivere un’esperienza davvero esclusiva, allora il gruppo si restringe. Tra questi c’è un castello ancora gestito dalla famiglia che lo ha fondato e che apre le sue porte solo su prenotazione. Così, potremo godere al meglio di un’atmosfera signorile che attraversa i secoli, dal medioevo sino ad oggi, in un contesto naturalistico mozzafiato.

Uno slendido edificio ricco di storia

Quella dei Collalto è un’antichissima famiglia di origine longobarda. Sin dall’anno 1000 dominavano la Marca Trevigiana come Conti di Treviso. È infatti qui, in provincia di Treviso, che si erge il San Salvatore, uno dei castelli più belli d’Italia, costruito tra il XII e il XIII secolo. Si tratta di un’opera monumentale che rappresenta uno dei complessi fortificati più grandi d’Europa, con i suoi 3.000 m² di superficie.

Dopo aver passato il ponte levatoio perfettamente conservato, notiamo subito la Rocca che svetta con il suo antico mastio. Qui risiedeva la corte, mentre il borgo, che possiamo ammirare ancora oggi, era destinato ad artigiani e contadini.

Grazie al mecenatismo della famiglia, qui si sono susseguiti artisti di ogni genere tra pittori, musicisti e scrittori. Nel 1599 qui si svolse anche il Torneo della Barriera, dove 4.000 persone si radunarono per assistere ai combattimenti di valorosi cavalieri.

Sia dall’esterno che dall’interno. però, si nota un palazzo settecentesco che crea un piacevole contrasto di stili con la Rocca. Questo è il Palazzo Odoardo, costruito dall’omonimo Conte per guadagnarsi la carica di doge di Venezia.

Nonostante i danni riportati durante la Prima Guerra Mondiale, la famiglia Collalto è riuscita a recuperare il castello mostrandolo oggi al pubblico in tutto il suo splendore. Ad ereditare e a custodire questo patrimonio oggi è la Principessa Isabella Collalto de Croÿ.

Uno dei castelli più belli ed esclusivi d’Italia è la destinazione perfetta per gite ed eventi tra le colline del Prosecco

Oggi il castello può fornire i servizi più esclusivi e all’avanguardia. Si può infatti prenotare il castello, o alcune sue sale, per matrimoni ed eventi esclusivi, come cene di gala, concerti e congressi. C’è anche la possibilità di alloggiare all’interno del castello e alla Cantina Collalto per un soggiorno davvero magico. Infatti, qui si porta avanti la lunga tradizione della produzione del Prosecco, e non solo, che è possibile acquistare nello store dedicato.

Se invece vogliamo accedere al castello per una visita, è possibile farlo solo su prenotazione e in gruppi di minimo 20 persone. In alternativa, si può fare richiesta per email per ricevere la newsletter che ci informa sulle aperture straordinarie.

Per quanto riguarda il paesaggio circostante, possiamo godercelo con piacevoli passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta. Percorriamo i piacevoli itinerari, come quelli della Strada dei Castelli o della Grande Guerra.

Se vogliamo proseguire il nostro viaggio verso Trieste, non perdiamoci un altro castello spettacolare, stavolta a picco sul mare, con uno stile eclettico e un fascino d’oltralpe.