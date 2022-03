Anche se si ha poco tempo a disposizione durante la giornata, molti di noi non rinunciano a preparare un pranzo o una cena salutare e gustosa. Non è necessario cucinare dei piatti elaborati per fare bella figura con gli ospiti o i familiari. Ma, per riscuotere successo, bastano anche ricette semplici e che utilizzano pochi ingredienti.

Ad esempio, possiamo preparare questa torta salata con le zucchine. Oppure fare il pieno di vitamina D con questo secondo di pesce facilissimo da cucinare. Insomma, se abbiamo pochissimo tempo non disperiamo, perché ci sono molte ricette dell’ultimo minuto che possono soddisfare i gusti di tutta la famiglia.

Potremmo fare il pieno di vitamine, minerali e fibre preparando questo antipasto economico pronto in soli 15 minuti

Parlando di piatti semplici e veloci, nelle prossime righe forniremo la ricetta di un antipasto da preparare in soli 15 minuti, ottimo per gli ospiti che si presentano all’ultimo minuto.

Parliamo di un finger food stuzzicante, che ha come protagoniste le foglie croccanti di un ortaggio di stagione. Ci riferiamo all’indivia belga, un vegetale dalle innumerevoli proprietà benefiche.

Le fibre contenute nell’ortaggio agirebbero a livello intestinale; le vitamine, invece, aiuterebbero la salute del cuore. Non dimentichiamo l’importanza dei minerali, che agirebbero sulla coagulazione del sangue e sui muscoli.

Preparare le nostre barchette di indivia ripiene di formaggio sarà veramente semplicissimo.

Ingredienti:

15 foglie di indivia (il numero delle foglie dipende dal numero degli ospiti);

100 g di ricotta;

cubetti di speck e prosciutto cotto q.b.;

100 g di formaggio spalmabile;

noci tritate q.b.;

100 g di robiola;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Puliamo l’indivia e ricaviamone le foglie più grandi. Laviamole quindi con cura. Ora, in una ciotolina, lavoriamo il formaggio spalmabile, fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Uniamo i cubetti di prosciutto cotto.

In una seconda ciotola lavoriamo la ricotta e aggiungiamo lo speck. Nella terza ciotola, invece, la robiola con le noci tritate.

Con l’aiuto di una sac à poche, o di un semplice cucchiaino, possiamo riempire l’incavo delle nostre foglie di indivia, precedentemente disposte su un vassoio.

Ora non ci resta che condire con un filo di olio EVO, sale e pepe. Il nostro antipasto è pronto per essere servito.

Potremmo fare il pieno di vitamine, minerali e altre proprietà benefiche con questa ricetta semplicissima da preparare.