Per far sembrare la pancia piatta indossiamo quest’abito elegante sia corto che lungo che arriva dal passato

Dopo le grandi abbuffate del periodo festivo, qualcuno potrebbe avvertire gonfiore addominale e una persistente sensazione di pesantezza. Non esiste nulla di male nel godersi il buon cibo, le occasioni di convivialità con la propria famiglia e le feste. Non bisognerebbe nemmeno non piacersi allo specchio con qualche chilo in più e un po’ di gonfiore all’addome.

Per le donne che vivono tutto questo in modo poco sereno, però, esiste fortunatamente qualche trucco per camuffare piccole rotondità di troppo. Ancora una volta si tratta dell’abbigliamento, perché esiste un modello di vestito che ricorda tutto il fascino delle bellissime dee greche.

Ecco qualche possibile idea di outfit per diverse occasioni, cerimonie comprese e quali sono alcune delle proposte dei vari stilisti di oggi.

I motivi per cui è impossibile non amare quest’abito

L’abito in questione è quello in stile impero, che cade morbido lungo le gambe e presenta una vita piuttosto alta. Non a caso, sono tantissime le spose che scelgono questo modello per vestire il loro fisico in uno dei giorni più importanti.

Però, se per far sembrare la pancia piatta indossiamo quest’abito, i vantaggi estetici sono tanti altri. L’abito impero è anche raffinato, perché riporta alla mente le divinità greche e i loro vestiti preziosi ed eleganti.

La gonna è, infatti, lunga e non fasciante e il punto vita viene delineato proprio sotto il decolleté. Questa particolare lavorazione farebbe sembrare immediatamente la pancia più piatta.

Come abbinare questo capo senza tempo

Per le occasioni speciali il consiglio è di puntare su décolleté a punta dello stesso colore e, per l’estate, su sandali color oro.

Le donne più alte possono pensare d’indossare sotto un abito impero dei sandali bassi alla schiava color oro, proprio come le più famose divinità.

Per gli accessori, invece, meglio pensare a metalli color oro invece che d’argento, esattamente per il richiamo all’Antica Grecia. Delizioso è il collare girocollo o la scelta di pietre colorate, magari in tinta con la pochette.

Per far sembrare la pancia piatta indossiamo quest’abito elegante sia corto che lungo che arriva dal passato

Ma veniamo ad alcune delle migliori proposte attuali.

Il Brand Internazionale Shein, per fare un esempio, ne propone alcuni modelli d’occasione in color borgogna antico anche sotto i 40 euro.

Il Brand YOOX, invece, penserebbe a modelli adatti per inviti a matrimoni od occasioni speciali, in promozione anche a metà prezzo.

Un Brand come Asos, poi, propone un abito impero in velluto champagne ad appena 39,15 euro.

Per approfondire

