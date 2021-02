Scegliere l’abito perfetto in base alla propria fisicità consente di apparire ancor più belle e radiose durante uno dei giorni più felici della propria vita. Per ogni tipologia di corpo, esiste un abito da sposa perfetto per esaltare forme e femminilità. La Redazione di ProiezionidiBorsa abbina il modello di abito da sposa perfetto per ogni tipologia di fisico.

Fisici a clessidra

Il primo modello di fisico in cui le proporzioni delle forme sfiorano la perfezione è il fisico a clessidra. In questa forma di corpo, il bacino e stretto e spalle e fianchi hanno la stessa ampiezza. Per le donne con fisico a clessidra, non esistono grossi limiti per l’abito da matrimonio perfetto.

Questa tipologia di corpo porta serenamente ogni modello di abito. Tuttavia, per esaltare ancor più le forme, consigliamo alla donna clessidra di concentrare la propria attenzione sul modello a sirena. Quest’abito è quello stretto sulle gambe e con una coda che ricorda proprio quella delle sirene. Anche il modello a trapezio dona a questo genere di fisicità. E per una sposa con corpo a clessidra, lo scollo a V è la scelta vincente.

Fisico a forma di pera

Esiste il modello di abito da sposa perfetto per ogni tipologia di fisico, anche per il fisico a pera. Per comprendere qualcosa in più circa ogni tipologia di corpo, la Redazione consiglia la lettura di questo articolo.

Molto sinteticamente, il fisico a pera è quello che ha fianchi e cosce più larghi rispetto al resto del corpo. Oppure, questo fisico tende ad ingrassare più in questi punti precisi del corpo.

Per queste donne la scelta deve ricadere sul modello impero, il modello con gonna ampia ma leggera e stretto in vita. Molto spesso la gonna è più larga nella parte terminale dell’abito e viene, per questo, detta anche “gonna ad A”.

Fisico a mela

Il fisico a mela è tondo sulla pancia e sui fianchi e con un punto vita non accentuato.

Consigliamo l’abito con gonna a ruota, dallo stile vintage. La gonna non deve necessariamente essere lunga ed è un’ottima idea quella indossare anche un abito tagliato alla caviglia, che lascia scoperta una bella décolleté.

Donne rettangolo

L’ultimo fisico è quello a rettangolo, piuttosto longilineo e di ampiezza quasi uguale lungo tutto il corpo. Meglio valorizzare queste forme con un abito a colonna che, seppur poco valorizzante sulle altre tipologie di corpo, è invece perfetto per le donne rettangolo.

Questo fisico può osare con le scollature senza cadere mai nella volgarità.

Ecco il modello di abito da sposa perfetto per ogni tipologia di fisico.