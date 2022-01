È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di dimenticarsi di comprare la schiuma da barba quando questa è già finita. Parliamo purtroppo di un avvenimento che per alcuni si ripete anche fin troppe volte.

Quando succede però non dovremmo disperarci, perché esistono alcune valide alternative che ci possono aiutare a non tagliarci durante la rasatura. Grazie a questi prodotti, potremo quindi avere un viso sempre liscio e pulito ora che sappiamo le migliori alternative alla schiuma da barba.

Asciugamano caldo e crema idratante

Farsi la barba senza schiuma è possibile quando si utilizza come alternativa un prodotto che, però, deve essere molto idratante. In questo modo, la lama scivolerà al meglio sulla pelle, evitando così tagli e irritazioni. Il primo trucco che possiamo utilizzare per una fantastica rasatura, anche senza schiuma da barba, è quello dell’asciugamano caldo. Proprio come nei migliori barbieri, basterà prendere un asciugamano e bagnarlo abbondantemente con acqua calda ma non bollente. Applichiamolo poi sul volto avvolgendo per bene e attendiamo qualche minuto che il vapore renda la pelle e i peli morbidi e rilassati. Dopo appena due minuti, potremmo togliere l’asciugamano e iniziare la rasatura scoprendo che la lama scivolerà via senza quasi provare resistenza.

Una valida alternativa per farsi la barba in mancanza della schiuma apposita è poi la crema idratante. Una normalissima crema idratante neutra, acquistabile in qualunque supermercato o farmacia, permette di idratare i pori piliferi. Applichiamola allora prima di passare la lama, ma anche dopo la rasatura per ridurre eventuali infiammazioni, rossori e prurito. Il risultato sarà un processo veloce e preciso come se stessimo usando della schiuma apposita.

Viso sempre liscio e pulito ora che sappiamo cosa usare al posto della schiuma da barba

Infine, potremmo sempre utilizzare un prodotto molto famoso per la cura dei capelli come l’olio di cocco. Grazie alle sue fantastiche proprietà benefiche, se scelto di una tipologia naturale o biologica, potremo idratare la pelle rendendola morbida. Senza contare che potremo godere anche di alcune caratteristiche antinfiammatorie e persino antiossidanti. Per utilizzare l’olio di cocco ne dovremo applicare una buona quantità sulla pelle, aggiungere un pochettino d’acqua e, solo allora, procedere con la rasatura. Rispetto all’uso di altri prodotti come schiuma e saponi non specifici per barba, vedremo migliorare notevolmente tutta l’esperienza della rasatura.

